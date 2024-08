El artista Diego Bazaes se convirtió en el cuarto eliminado de la segunda temporada de Gran Hermano luego de una complicada placa que también integraba Chama, Michelle Carvalho y Manuel.

El cantante, en conversación con RedCarpet, entregó detalles de su paso por la “casa más famosa del mundo” e hizo un análisis de su comportamiento dentro del encierro, respondiendo a las críticas.

El mea culpa de Diego tras salir de Gran Hermano

A horas desde su salida del reality, el artista se refirió a las críticas que recibió por su comportamiento durante los primeros días de encierro.

Acerca de esta situación, Diego señaló: “Me hicieron el llamado de no ver mucho los comentarios desde el equipo de contención del programa, no porque fueran muy terribles los míos en particular, sino porque es parte dé. Pero, obviamente, una persona ansiosa, con amigos ansiosos, anoche estuvimos revisando todo”.

Agregando que sus amigos le hicieron un recuento de cómo fue su participación en Gran Hermano. “Me dicen que ‘si te hubieran echado a las dos semanas serias el ser más odiado del universo. Menos mal duraste más porque cambiaste la imagen ante la gente”.

“Yo decía ‘por qué me odiaban tanto’. No entendía, y me decían ‘cuando puteaste a la cámara’. En mi cabeza era mucho más suave en realidad, fue como una explosión, un desborde emocional. Era eso o llorar”.

Diego hizo un mea culpa y enfatizó en que se arrepiente de lo sucedido. “Yo vi los videos hoy y me da vergüenza, decía ‘como puedo ser ese yo’. Como que no te lo esperas de tu persona. Yo no soy así normalmente, si ustedes me ven soy más relajado, no soy de andar putean… a todo el mundo por la vida y mucho menos me desenvolví así en la casa con la gente”.

“Pero soy un defensor de lo justo, yo pensaba que el juego era distinto, entonces todo el rato defendiendo lo justo y Gran Hermano me decía no. Era como ya, demasiado, entonces exploté. La gente lo vio muy feo, se vio feo y lo lamento”.

“Al final si había una parte mía, hace dos semanas, que detestaban. Hasta el Michoca (Claudio Michaux), un ídolo, yo lo veo hace años (…) y de repente me dicen ‘el Michoca eras su favorito y después te caíste'”.

Diego añade que él entiende el enojo de la gente, pero aclara que él no es como se vio inicialmente en pantalla. “Lo lamento, lo lamento caleta, también que la gente opine así de mí. Genere una imagen bastante mala en su momento y no soy así en realidad. Fue un desliz”.

