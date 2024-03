Con modificación en el horario, comenzó la segunda jornada del Lollapalooza Chile 2024 y es que pasadas las 14:00 hrs. se anunció que el show de Chencho Corleone cambió de día por causas ajenas al artista y la producción.

El puertorriqueño se presentará este domingo 17, en el Banco de Chile Stage a las 23:00 horas. A raíz de esto, Diplo fue el encargado de cerrar los fuegos del segundo día del festival.

Kid Voodoo también cambió de horario y cerró el Perry’s Stage a las 21:45 horas, tranformándose en el primer chileno en cerrar el Lolla.

¿Cómo estuvo el Día 2 de Lollapalooza chile 2024?

El segundo día del Lolla partió con algunos cambios, lo que no impidió que se disfrutara al máximo por el público asistente al festival. Uno de los shows que abrió los fuegos de la jornada fue Tronic en el Cenco Malls Stage, aglomerando a miles de fanáticos que llegaron a la apertura para corear las letras de la banda nacional.

Con reconocidos temas como Misis Guiñi, Mateo, Combo Final y Malos Amigos son algunos de los clásicos que recordaron. Pero hubo sorpresas porque invitaron al escenario a Gufi para interpretar Por Ella, que pese al calor hizo saltar a los seguidores del grupo nacional.

Otro de los platos fuertes del sábado fue Glup! El grupo compuesto por los hermanos Koko, Rodrigo y Vid Stambuk, hizo recordar al público los mejores hits como Enamorado de ti, se dieron el gusto de interpretar Flaca de Andrés Calamaro y cerraron con Grado 3.

La dosis de música urbana chilena la brindó el DJ y productor nacional Pablito Pesadilla, quien convocó al público al Perry Stage a eso de las 17:00 hrs y pese a las altas temperaturas, repletaron el lugar para poder disfrutar de los sets de Pablito.

Pero esta vez fue diferente al Lolla del 2023, porque el DJ incorporó más géneros músicales a su presentación como electrónica, guaracha e incluso rock chileno con un clásico como Los Bunkers. No podía faltar el reggaeton Old School y los temas que pegan actualmente del género urbano chileno.

Minutos más tarde salió al escenario del Banco de Chile laicónica Francisca Valenzuela, quien partió con canciones como ¿Dónde Se Llora Cuando Se Llora? y Adentro, temas que forman parte de su último álbum.

Por supuesto, también le dio en el gusto al público con Afortunada y Buen Soldado, con más de una hora de clásicos que forman parte de su repertorio.

De inmediato las más de 100 mil personas se dirigieron al escenario principal para ver a The Offspring que comenzó a las 18:30, Dexter Holland y compañía se plantaron en el Cenco Mall stage y prendieron de inmediato al público con su punk rock.

Partieron con nada menos que Come out and play, All I want y Want you so bad, que pese a contar con más de 25 años de carrera demostraron el liderazgo de la banda estadounidense que desde 1984 enorgullece a los fanáticos.

Y al más puro estilo de llegar una tarde del colegio y ver MTV, cerró la jornada en horario estelar Blink 182pagando la deuda que tenían con Chile en su sentida baja del Lollapalooza 2023, de la mejor manera deslumbrando con una batería de éxitos.

Con una puesta en escena que deslumbró a las más de 100 mil personas que aseguraban la mejor posición para ver a Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker tocando temas del recuerdo, partiendo con Anthem Part II, The Rock Show y Family Reunion.

No podía faltar el humor irreverente de Mark Hoppus y TomDelong que bromeaban entre canciones, brindando un espectáculo cercano. Pese a que a eso de las 21:55 se interrumpió, ya que se le pidió al público retroceder unos pasos por la aglomeración.

El show continúo y cerraron la segunda jornada del Parque Cerrillos en lo alto con First Date, I Miss You y All the Small Things. Regalándonos el esperado encore con One More Time, canción que fue lanzada en 2023 en su regreso al pop punk de los 90.

En simultáneo Kidd Voodoo se transformaba en el primer chileno en cerrar un Lollapalooza y en nada menos que el Perry Stage, el chileno demostró por qué se ha posicionado en la música urbana e invitó a Young Cister, DrefQuila, Easykid y Bryartz al escenario.

El broche de oro de la noche fue con Diplo, quien se presentó a las 22:30 con un set de clásicos de la electrónica, tocando incluso temas de los Prisioneros como Tren al Sur y Estrechez de Corazón.