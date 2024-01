Tierra Brava vivió un capítulo. El episodio estuvo marcado por una discusión entre los participantes Luis Mateucci y Fabio Angostini tras finalizar la competencia de equipos y que no dejó a nadie indiferente. Asimismo, también hubo nominación entre compañeros, espacio en el cual tampoco estuvo exento de polémicas.

El capitán del equipo rojo, Fabio, nominó a La Chama, jugadora de su propio grupo de competencia, exponiendo argumentos personales. Tras enunciar sus razones, Daniela Aránguiz, integrante del mismo team, defendió a la modelo venezolana y cuestionó la decisión del modelo español.

Daniela Aránguiz defiende a Chama en nominación

Cuando era el turno de Fabio para indicar su persona nominada dio el nombre y sus razones. “La Chama, porque ella bien sabe de las razones que yo tengo. No las quiero contar aquí. Son problemas entre ella y yo”, partió señalando el español.

En ese instante, Daniela Aránguiz, interrumpió la nominación y no se guardó nada “Tú mezclas lo personal con las cosas de competencia”.

“No te tienes por qué meter tú. Este es un tema entre ella y yo. Y yo estoy nominándola a ella. Es un tema personal”, le contestó Fabio molesto. “¿Entonces no puedo opinar?, tenemos derecho”, replicó Daniela.

Por ese misma línea, Aránguiz explicó que “yo tuve la opción de ver el reality”. “Una cosa es ver el reality, otra es estar aquí y otra lo que pasó afuera, que tú nunca lo supiste”, exclamó el influencer.

Chama responde con todo

Luego del cruce de palabras entre Daniela Aránguiz, era el turno de Chama, para comentar la decisión de ser Fabio al nominarla en competencia.

“Para mí estar nominada no es problema. Sé que Fabio quiere ganar Tierra Brava. Si algo pasó, yo lo dejo ahí, porque fue una persona importante en mi vida. No lo nominaría por problemas que hemos tenido. Si él me nomina por esas decisiones del pasado, le voy a demostrar que sí soy muy fuerte”, expresó.

“Con ellos no tengo problemas, noto que con Chama ha habido una decepción muy grande y por eso prefiero nominarla a ella”, argumentó Agostini.

Por su parte, la modelo venezolana, insistió en que “esto es competencia, no es algo personal. Jamás te he hecho algo malo. No he hablado y ni siquiera te he contestado”.

“Ya, peleen en la casa”,interfirió nuevamente Aránguiz, recibiendo la dura respuesta de Fabio. “Se vuelve a meter. ¿No querías las razones?, y las estoy dando, y ahora me interrumpes”, precisó.

Por último, Aránguiz recriminó al capitán su manera de expresarse. “Pero por qué me hablas así. No trates así a las mujeres, como prepotente… No me grites, porque yo no te he gritado”, cerró.