¿Cuánto dura Spider-Man: Across the Spider-Verse? La larga duración del importante estreno

Marvel ha estrenado su última película y sus fanáticos se encuentran felices por este lanzamiento del estudio fílmico. Tras su debut en la pantalla grande, la cinta ha recibido buenos comentarios por la crítica, causando expectación en las nuevas aventuras que tendrá su protagonista. Así mismo, un hecho curioso del largometraje es la duración de la producción cinematográfica. Descubre cuál es a continuación.

¿Cuánto dura Spider-Man: Across the Spider-Verse?

La película tiene una duración de 140 minutos, es decir 2 horas 20 minutos.

¿Hay escenas post-créditos en Spider-Man: Across the Spider-Verse?

Queridos fanáticos, debemos informar que no hay escenas post-créditos en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

¿Cuál es la sinopsis de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

“Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga Spider-Verse, ganadora de un Oscar, una aventura épica que transportará a Spider-Man, el amigable vecindario de tiempo completo de Brooklyn, a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de Spider-Man. Personas que se enfrenten a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido”.

¿Cuáles son las críticas de Spider-Man: Across the Spider-Verse?

De acuerdo al portal Rotten Tomatoes, la película logra una calificación de un 97% en base a 32 críticas.

“Visualmente impresionante, poderosamente emotiva y con una narrativa con proyección. Es una obra maestra”, aseguró la revista Empire, mientras que IndieWire comentó que esta película “amplifica lo astuta, divertida, compleja y emocional que podía ser la primera entrega”.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Across the Spider-Verse en Chile?

La película tiene su estreno en la pantalla grande chilena el día 01 de junio de 2023.

¿Cuál es el tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse?