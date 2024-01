La temporada de premiaciones está comenzando y es que una se las ceremonias que abre este período son los Globos de Oro 2024. Las premiaciones vienen con todo y es que hay bastantes producciones que se coronaron como las favoritas del pasado año.

El éxito de Barbenheimer en los cines es uno de los más grandes del año y es por esto que gozan con varias nominaciones. Con ello también se sumaron producciones como Maestro de Netflix y Killers of the Flowers Moon.

Pero eso no es todo y es que las películas animadas también se tomaron las salas de cine con Super Mario Bros. La Película, Spider-Man: Across The Spider-verse y Elementos de Disney.

Ahora la ceremonia de premiación está a la vuelta de la esquina y con este conoceremos a lo más destacado del cine y la televisión del año ya pasado el que sin duda llegó con grandes sorpresas a los sitios de streaming y también a las pantallas de los cines.

¿Cuándo son los Globos de Oro 2024?

La ceremonia de premiación de los Globos de Oro 2024 en su edición 81° se realizará el próximo domingo 7 de enero a las 10:00 pm. De igual forma una hora antes, a las 21:00 horas, se realizará una gala especial.

La premiación se llevará a cabo en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y estará presentada por el actor y comediante Jo Koy, quien conducirá el show por primera vez, trayendo todo su encanto, energía y humor impredecible a la transmisión.

¿Dónde ver en vivo los Globos de Oro 2024?

La ceremonia de premiación de los Golden Globes 2024 se podrá ver totalmente en vivo mediante TNT y HBO Max a partir de las 22:00 horas. Con esto los suscriptores de la plataforma podrán disfrutar de la premiación que tiene una duración de 3 horas y en dónde se podrá ver a todos los ganadores de todas las categorías.

Pero eso no es todo y es que posteriormente se podrá revivir la ceremonia mediante la misma plataforma de HBO Max y es que la ceremonia de los Globos de Oro se encontrará disponible durante tres meses después de su realización.

Con esto no tendrás que preocuparte si es que no viste la premiación en vivo y es que podrás verla inmediatamente al día siguiente y durante los siguientes tres meses en HBO Max.

Producciones más nominadas

En televisión la serie Succession de HBO cuenta con un total de 9 nominaciones en los Globos de Oro. Asimismo, Barbie también cuenta con un total de 9 nominaciones y es de las películas más nominadas de la ceremonia este 2024.

Oppenheimer, que también la rompió en la taquilla de los cines, logró un total de 8 nominaciones en cine y sigue a Barbie con una gran cantidad de nominaciones en esta premiación.