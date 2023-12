Video: Ryan Gosling lanza versión navideña de "I'm Just Ken", el éxito musical de Barbie

Sin duda una de las películas que más se disfrutó su éxito en el año fue Barbie. La película que nos mostró la historia de la icónica muñeca de Mattel y su aventura por el mundo real junto con Ken.

El éxito de la película fue tal que la cinta arrasó en la taquilla mundial y además destacó por su canción I’m Just Ken interpretada por Ryan Gosling, quién interpreta a Ken en la película, junto con los demás Kens.

Y es que a pesar de que la historia principal de Margot Robbie como Barbie llamó la atención de todo público, la historia de Ken dentro del filme logró conquistar a varios sobretodo por la interpretación de Gosling, la que ya suena para ser nominado a Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar.

Lanzó una versión navideña

Ken lo volvió a hacer y es que Ryan Gosling sigue viviendo en su papel del muñeco de Mattel. Y es que ahora el actor lanzó una versión navideña de la tan popular y conocida canción I’m Just Ken.

Y es que el actor sorprendió a los fanáticos de Barbie al lanzar una versión navideña de la canción junto con Mark Ronson. La canción no solo viene directo a las plataformas y es que además se estrenó junto con un videoclip en que vemos al actor presentar la canción al más puro estilo navideño con las campanas navideñas incluidas.

Y es que en el video vemos como Ryan Gosling vuelve a ponerse en el papel de Ken al interpretar esta canción en un escenario decorado con tema navideño lleno de luces de colores.

Puedes revisar el video completo del actor a continuación:

Eso no es todo y es que también hay un EP

Pero eso no es todo ya que Ryan Gosling no solo vino con una versión navideña de I’m Just Ken ya que también lanzó un EP con diversas versiones de la misma canción.

Titulado Ken The EP, Ryan Gosling nos presenta tres nuevas versiones de la misma canción de la película I’m Just Ken. Y es que diversos remixes se toman el EP de Ken del actor que sin duda está disfrutando al máximo de este papel.

En concreto las versiones nuevas de I’m Just Ken son las siguientes:

I’m Just Ken – Merry Kristmas Barbie I’m Just Ken – In My Feelings Acoustic I’m Just Ken – Purple Disco Machine Remix

Puedes escuchar el EP de Ryan Gosling a continuación:

Hay que recordar que la canción de Ken dentro de la película ya suena para ser una de las nominadas a Mejor Canción en los Premios Oscar 2024 junto con Peaches de Super Mario Bros La Película la que también suena como una posible nominada. Y es que ambas canciones llamaron la atención del público que acudió a los cines esto por lo gracioso que resultaron ser para sus respectivas películas en sus estrenos en abril y julio respectivamente.