¿Cuándo se estrena Spider-Man Beyond The Spider-Verse? Revelan posible retraso de la película

Los fanáticos de Spider Verse están atentos para el estreno de su tercera entrega, Spider-Man Beyond The Spider-Verse, la cual concluye la trilogía y la historia de su protagonista Miles Morales. Así mismo, se sabía sobre una fecha estimada de su estreno, no obstante, se reveló que hay un posible retraso en su lanzamiento por la pantalla grande.

Muchos creíamos que la cinta que concluye la trilogía se estrenaría en menos de un año desde el lanzamiento de Across The Universe, pero los directores ya están comenzando a dudar de esta fecha oficial.

De acuerdo a Sony, la cinta se estrenaría el día 29 de marzo de 2024 pero tras una entrevista en Variety, las confusiones surgieron.

“Todos estamos emocionados de al menos tener un respiro por ahora”, explicó Justin K. Thomson, uno de los tres directores de Across The Spider-Verse.

Por ese lado, agregaron que, según indica la revista, no tienen idea si la película llegará en el día acordado por Sony.

“Beyond no sucede si todo el mundo no creyera hacer esta película tan buena como podría ser”, destacó Joaquim Dos Santos.

Kem Powers destacó que “todo es posible”: “Estamos muy aliviados de tener esta historia hecha de una manera en la que estamos orgullosos”.

¿A cuál streaming llega Spider-Man: Across The Spider-Verse?

El sitio streaming que llegaría Spider-Man: Across The Spider-Verse es a Apple TV. Allí, podrás seleccionar arrendar o comprar la película, al parecer durante el segundo semestre, debido a que el film se encuentra en cines.

No obstante, Sony no ha confirmado a cuál sitio streaming llegará Spider-Man: Across The Spider-Verse por lo que podría llegar a Netflix, dependiendo de los acuerdos comerciales.