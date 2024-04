El film ganador del Oscar en categorías como; Mejor Película, Mejor Director o Mejor Actor Principal y de Reparto, llega a la plataforma streaming de Max, siendo un estreno anhelado para los fanáticos del cine y suscriptores del sitio.

De ese modo, el anuncio resulta ser una gran noticia para quienes no alcanzaron a ver la cinta por la gran pantalla, debido a que podrán hacerlo desde la comodidad de sus hogares y visualizarla cuantas veces quieran.

¿Cuándo se estrena Oppenheimer en MAX?

El largometraje dirigido por Christopher Nolan, se estrena el día 7 de abril en Max.

Oppenheimer es un drama biográfico que se centra la carrera del físico y teórico estadounidense J. Robert Oppenheimer y su liderazgo en el Proyecto Manhattan, que consistió en la construcción de la bomba atómica. La cinta se basa en el libro ganador del Pulitzer en 2005, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin.

¿Cómo contratar MAX en Chile?

Para quienes tenían suscripción en HBO Max, ahora la plataforma se llamará MAX y reunirá un catálogo más extenso de producciones cinematográficas.

Dicho esto, hay tres planes para contratar en Chile.

Básico con Anuncios

2 dispositivos a la vez

a la vez Resolución Full HD

ESTE PLAN TIENE UN VALOR DE: $5.990,00/mes

Estándar

2 dispositivos a la vez

a la vez Resolución Full HD

30 descargas para disfrutar offline

ESTE PLAN TIENE UN VALOR DE: $7.990,00/MES

Platino

4 dispositivos a la vez

a la vez Resolución 4K Ultra HD*

Audio Dolby Atmos*

100 descargas para disfrutar offline

ESTE PLAN TIENE UN VALOR DE: $9.990,00/mes