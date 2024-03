Tras ser la gran ganadora de los Oscars en marzo, incluyendo premios como Mejor Película, Mejor Director o Mejor Actor Principal y de Reparto, finalmente llega al streaming. Oppenheimer desembarca en pocos días a las casas de los fans tras poco menos de un año de su estreno en cines.

Dirigida por Christopher Nolan, hace tiempo que se esperaba la noticia pero no había oficialización, a diferencia de Barbie que hace tiempo que está en el streaming.

¿Cuándo se estrena y dónde ver Oppenheimer?

Oppenheimer llega al streaming y será en la plataforma Max, ex HBO Max, quien confirmó hace instantes la gran noticia de manera oficial. Mientras que la fecha es el próximo 7 de abril.

Varios meses de espera, donde solo la gente podía ver la película online comprándola o arrendándola en plataformas como Prime Video y Apple TV+. Pero ahora Max dio el gran salto con el anuncio.

Desde su cambio a finales de febrero tras llamarse HBO Max, la plataforma ya ha logrado impactar este mes con el estreno de la serie El Régimen y la llegada de Wonka, cinta con Timothée Chalamet que ha sido un rotundo éxito.

¿Cuántos Oscars ganó Oppenheimer?

La cinta de la bomba nuclear la rompió en la ceremonia de premios, tanto así que dejó en el camino abismalmente a películas como Barbie o The Killers of the Flower Moon.

Solo Poor Things pudo competir, pero no vencer a la producción realizada por Christopher Nolan.

Oppenheimer se llevó 6 categorías incluidas Mejor Actor de Reparto, Mejor Actor y Mejor Película. Además de esto, ganó Mejor Edición, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora.

La película se une así a la cartelera de “Del Cine a tu Max” de la plataforma, donde se encuentran otros éxitos recientes como Mario Bross., Wonka, Barbie, Aquaman 2, Fast X, Megalodón 2, Spider-Man Across The Spider-Verse y Gran Turismo, entre otros.