Ya hay fecha: ¿Cuándo se estrena Shingeki No Kyojin temporada final parte 4?

Shingeki No Kyojin o Attack On Titan se estrenó hace más de 10 años y luego de cuatro temporadas por fin estaríamos cerca de ver el final de la historia de Eren y demás personajes de la historia.

Hay que recordar que la temporada final comenzó su emisión en 2020 y luego de 4 partes, estaríamos a nada más que pocos meses de ver el final definitivo de la adaptación a anime del conocido manga.

¿Cuándo se estrena Shingeki No Kyojin temporada final parte 4?

Se reveló lo que muchos fanáticos esperaban y es que después de muchos meses de espera se informó que el final definitivo de Shingeki No Kyojin llegará por fin durante el mes de novimebre.

Finalmente el desenlace de la historia de Eren, Mikasa y Armin se dará el próximo 4 de noviembre, es decir en otoño de Japón como se dió a conocer hace un tiempo atrás.

Aún no se sabe si es que este final será en formato de un capítulo especial o si será en un formato de película. Hay que recordar que la primera parte se estrenó en marzo de este año como un capítulo especial de larga duración.

De igual forma, esto contrasta con la información entregada por MAPPA Studios hace unos meses atrás en que se mencionó que Attack On Titan estrenaría su tan esperado final entre los meses de septiembre a diciembre del 2023.

De igual forma durante el panel MAPPAxCrunchyroll en la Anime Expo 2023 en Los Angeles se nos reveló el tráiler final que no anticipa una batalla contra Eren, el que puedes revisar a continuación:

Recuerda que puedes ver todos los capítulos y todas las temporadas disponibles de Shingeki No Kyojin mediante Crunchyroll así como también la parte final que debería estar disponible en la plataforma en noviembre.