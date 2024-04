Grandes noticias para los fanáticos de la animación japonesa. Se dio a conocer que la séptima temporada de My Hero Academy, es una realidad y que tendrá su estreno en la conocida plataforma streaming Crunchyroll. De esa forma, los seguidores de la ficción podrán ver qué sucederá con la feroz pelea entre héroes y villanos y sus posteriores acontecimientos.

¿Cuándo se estrena My Hero Academy 7 en Crunchyroll?

¡Atención! Sabemos que esta fecha ha sido muy anhelada por ustedes y queremos contar que la séptima temporada tendrá su estreno el próximo mes de mayo y así, podremos saber si Deku, los estudiantes y Héroes, podrán detener a All For One, Tomura Shigaraki, Dabi y el resto de villanos en su plan de destruir la sociedad.

¡Nuevos detalles de My Hero Academy!

Respecto al estreno, se dieron a conocer interesantes aspectos. Primero, la plataforma Crunchyroll reveló que comenzará a transmitir los episodios recopilatorios, My Hero Academia: Memories, los cuales estarán disponibles a partir del 6 de abril de 2024, logrando una detallada recapitulación del difícil camino que ha tenido que recorrer Deku y compañía hasta el momento.

Por ese lado, la noticia resulta algo muy favorecedor para la plataforma, debido a que será la encargada de transmitir la próxima entrega de My Hero Academia, la cual mostrará en pantalla los sorprendentes arcos narrativos que incluyen momentos de mucha acción y tensión, dando pie a un inicio y término en la tram y permiten dar espacio en la narración a los combates que esperan ver los fans.

¡Hay cuarta película de My Hero Academy!

Y es que las buenas noticias no paran, de acuerdo a reportes, la cuarta película de My Hero Academy tendrá su estreno el día 2 de agosto en Japón y posteriormente, en los demás países y Latinoamérica.