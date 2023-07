¿Cuándo se estrena el final de Shingeki no Kyojin en Latinoamérica? Revisa aquí el tráiler oficial

El final está cada vez más cerca y es que luego de más de 5 años desde que se empezó a emitir la serie de anime de Attack on Titan podremos ver la batalla final y el término del anime que ya cuenta con miles de fans alrededor del mundo.

Luego de que la temporada final comenzará a emitirse durante el año 2020, por fin tenemos el final definitivo después de que el arco final fuera dividido en tres largas partes.

¿Cuándo se estrena el final de Shingeki no Kyojin?

La temporada final y última parte de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan se estrenará durante el otoño boreal en Japón. Esto quiere decir que la serie se estrenará, si es que no se atrasa, durante el último trimestre del año entre los meses de septiembre y diciembre del 2023.

Como es costumbre la serie podrá ser vista mediante Crunchyroll, plataforma de streaming en la que se encontrará disponible durante el día de su estreno en el país nipón.

Nuevo tráiler y más detalles de la gran batalla

Attack on Titan presentó el tráiler oficial para la última parte de la temporada final. En la Anime Expo 2023 de Los Angeles en el panel de MappaxCrunchyroll se reveló el tráiler que nos anticipa lo que será la batalla contra Eren, quién fue el encargado de desatar el despertar.

Puedes revisar el tráiler a continuación

De igual forma puedes revisar la sinopsis del final a continuación:

“Muchos años atrás, la humanidad estuvo al borde de la extinción con la aparición de unas criaturas gigantes que devoraban a todas las personas. Huyendo, la humanidad consiguió sobrevivir en una ciudad fortificada de altas murallas que se ha convertido en el último reducto de la civilización contra los Titanes que campan a sus anchas por el mundo. Ahora esa paz está a punto de verse interrumpida por una cadena de acontecimientos que llevará a desvelar qué son los Titanes y cómo aparecieron“.