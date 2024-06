¿Cuándo se estrena Five Night at Freddy's en Max? La película ya tiene fecha para junio

Five Nights at Freddy’s se estrenó en Chile en octubre de 2023. Con un breve paso por los cines, la cinta unos meses después llegó a los sitios de streaming, pero en formato de compra y renta.

Ahora, tras casi 9 meses de su estreno en los cines, FNAF llega a un sitio de streaming para quedarse de manera definitiva. Y es que así lo informó Max durante sus anuncios del mes.

En el formato Del Cine a Max, la cinta dirigida por Emma Tammi tendrá su llegada a Max durante el mes de junio para que los fanáticos puedan disfrutarla.

¿Cuándo se estrena?

Según lo que informó Max para sus estrenos del mes, Five Nights at Freddy’s llega al sitio del próximo 14 de junio.

Siendo el primer estreno del Cine a Max, la cinta llega para que los fanáticos puedan revivir su estreno, pero esta vez en la comodidad del hogar.

Finalmente, la que trajo a los tan conocidos animatrónicos de los videojuegos y la historia de Freddy’s Fazbear Pizzeria a la pantalla grande llega al streaming para aquellos que incluso no alcanzaron o no pudieron verla en el cine.

Secuela confirmada

Las buenas noticias no paran y es que ya se confirmó la realización de una secuela, la que ya se está trabajando de parte de Blumhouse Productions.

Eso no es todo y es que la segunda parte ya tiene fecha de estreno fijada para llegar a las salas de los cines. En concreto, Five Nights at Freddy’s 2 se estrena el próximo 5 de 2025.

Con esto se confirmó que Josh Hutcherson vuelve a interpretar a Mike Schmidt junto con él, también tendremos a Piper Rubio como Abby, la hermana menor del personaje principal. Además, se rumorea que Elizabeth Lail vuelva a interpretar a Vanessa Shelly, hija del temido villano.