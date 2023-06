Gran Hermano ya se encuentra en su primera nominación. Durante el episodio del pasado miércoles, se realizó la primera votación para eliminar a un integrante de la competencia. Tras lo hecho, cierta parte del público quiere saber cómo enviar su voto en las nominaciones y cuándo se conoce quién sería la/el primer eliminado del reality show.

¿Cuándo se conoce al primer eliminado de Gran Hermano?

El día domingo 25 de junio se conocerá el primer eliminado de Gran Hermano Chile que, tras las nominaciones del miércoles dejaron a 5 integrantes con un pie afuera y dentro de la casa estudio.

¿Quiénes son los nominados de Gran Hermano Chile?

La lista de nominados es la siguiente:

Jennifer (7 votos)

Estefanía (6 votos)

Benjamín (5 votos)

Hans (5 votos)

Francisca (8 votos)

¿Cómo fue la votación de nominación de Gran Hermano Chile?

El capítulo del pasado miércoles 21 de junio dio la siguiente nominación:

Viviana nominó a: ESTEFANÍA (2 votos), HANS (1 voto)

Constanza nominó a: ESTEFANÍA (2 votos), LUCAS (1 voto)

Jorge nominó a: MÓNICA (2 votos), FRANCISCO (1 voto)

Maite por nominación espontánea: FRANCISCA (2 votos), JENNIFER (1 voto)

Jennifer nominó a: MAITE (2 votos), FERNANDO (1 voto)

Alessia nominó a: HANS (2 votos), JORGE (1 voto)

Lucas nominó a: JENNIFER (2 votos), MAITE (1 voto)

Francista nominó a: FRANCISCO (2 votos), HANS (1 voto)

Hans nominó a: TRINIDAD (2 votos), FRANCISCA (1 voto)

Mónica nominó a: RUBÉN (2 votos), FRANCISCA (1 voto)

Ariel nominó a: BENJAMÍN (2 votos), JENNIFER (1 voto)

Skarleth nominó a: LUCAS (2 votos), BENJAMÍN (1 voto)

Rubén nominó a: FERNANDO (2 votos), Skarleth (1 voto)

Fernando nominó a: BENJAMÍN (2 votos), MAITE (1 voto)

Estefanía nominó a: VIVIANA (2 votos), CONSTANZA (1 voto)

Francisco nominó a: FRANCISCA (2 votos), JORGE (1 voto)

Trinidad nominó a: ESTEFANÍA (2 votos), FRANCISCA (1 voto)

Benjamín nominó a: JENNIFER (2 votos), HANS (1 voto)

¿Qué está prohibido en Gran Hermano Chile?

No puede existir ningún contacto tecnológico con el exterior, solo pueden relacionarse entre ellos. No hay contacto con redes sociales, familia, etc. Además, no está permitido el complot, por tanto, los jugadores no podrán crear estrategias para eliminar a algún integrante del reality.

Por otro lado, la convivencia debe basarse en el respeto entre los habitantes de la casa. Al interior del encierro no se permitirán golpes, bullying, acoso, racismo ni malos modales.