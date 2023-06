Tras la culminación de la tercera temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cual abarcó el Arco de la Aldea de los Herreros del manga original de Koyoharu Gotōge, los fanáticos se preguntan cuándo habrá nuevos episodios. Pues, ya se confirmó que sucederá con la serie y te contamos lo que se sabe a continuación.

¿Cuándo sale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 4?

Hasta el momento, no se ha conocido detalles ni de la trama ni mucho menos una fecha de estreno, no obstante, podemos estimar que según han sido sus lanzamientos pasados. Lo más seguro es que este año no será, ya que generalmente vemos nuevos capítulos en años diferentes. Por lo tanto, la temporada 4 de Kimetsu no Yaiba se estrenaría en los primeros meses de 2024.

Este anuncio se dio a conocer tras la emisión del episodio 11 del Arco de la Aldea de los Herreros en Crunchyroll, las redes sociales oficiales anunciaron lo que será la cuarta temporada. Se trata del “Hashira Training Arc“, del cual se revelaron algunas imágenes de colección de los Pilares que ahora serán los protagonistas de la historia.

Así mismo, el avance revelado por el estudio muestra las figuras del resto de los Pilares que hasta ahora no había un suficiente espacio en pantalla: Giyu Tomioka, Shinobu Kocho, Gyomei Himejima, Sanemi Shinazugawa e Iguro Obanai. Como sabemos, Kyojuro Rengoku no es de la partida al haber fallecido en el Arco del Tren Infinito.