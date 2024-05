Una excelente noticia recibieron los fans del k-pop en Chile luego de que se confirmó que el festival “MBC It’s Live en Chile” en donde grandes artistas como Soojin, Taemin y Dreamcatcher estarán presentes en el evento que se realizará en junio próximo en el Movistar Arena.

¿Cuándo y a qué hora comienza la venta de entradas?

El evento se realizará el próximo 20 y 21 de junio en el Movistar Arena. La preventa comenzará este lunes 13 de mayo, exclusiva para clientes Tenpo a las 16:00 horas, mientras que la venta general será el miércoles 15 de mayo a las 12:59 horas. Ambas a través de Sistemas Puntoticket.

¿Cuál es el valor de las entradas?

El ticket diario va desde los $51.750 correspondiente a tribuna, mientras que la entrada más cara tiene un costo de $345.000 correspondiente a la localidad Super Vip.

Mientras que el ticket abono 2 días tiene un valor $80.500 por la ubicación Tribuna, hasta los $575.000 por la ubicación Super Vip.

Revisa los precios y las ubicaciones a continuación

¿Cuál es el line up de MBC It’s Live en Chile?

Taemin, el miembro de SHINee es uno de los grandes confirmados del evento, en artista lanzó su álbum en solitario Press Your Number, el 2016, logrando la primera posición en Gaon Album Chart.

Oneus, la exitosa boy band surcoreana, detrás de hits como LIT, To be or noy yo be y Life is Beatiful,

pH-1, el rapero coreano-estadounidense tambié será parte del evento. El artista se iba a presentar en Chile como parte de su gira por Latinoamérica “About dame time”, sin embargo, fue cancelada por motivos fuera del control del artista y la producción.

Soojin, la cantante y bailarina, es uno de los números más esperados del evento. La integrante del grupo (G)I-DLE debutó como solista el 8 de nombrie del 2023 con su ep “Agassy”.

XG, el grupo musical integrando por Jurin, Chisa, Hinata, Juria, Cocona, Maya y Harvey cuenta con hits como “New Dance”, “Undefeated”, “Winter Without you” y “Tippy Toes”.

CL, la rapera y compositora surcoreana, confirmó su participación en el festival, con hits como HWA, Lei it y Xai, la ex integrante de 2NE1es una de las headliners del evento.

B.I, el rapero surcoreano y ex mimbro de la banda iKon, debutó el 2021 como solista con su álbum Waterfall.

Dreamcatcher, el grupo femenino integrado por JiU, SuA, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami y Gahyeon, con exitos como Boca, Odd Eye, OOTD, Scream y Chase me, estarán presente en Chile en junio próximo.

Kard, la banda compuesta por J.seph, BM, Jeon So Min y Jeon Ji-woo, detrás de temas como Cake, Icky, Rumor, Trust me, Break Down y Oh NaNa.

Con temas como Skinz, ChrOme Hearts, Sage, Suit Dance y Dora Maar, OnlyoneOf es otra de las bandas que estará presente en el evento.

Programación del MBC its Live

Día 1: 20 de junio

Taemin

ONEUS

pH-1

Soojin

XG

Día 2: 21 de junio