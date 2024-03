Placebo, la exitosa banda británica de rock alternativo, llegará a Chile dentro de los próximos días con su esperada gira “Never Let me Go”, la cual promociona su último álbum del mismo nombre estrenado el 2022. Brian Molko, el líder de la banda, arribará a Chile el próximo 20 y 21 de marzo en el Movistar Arena.

Con una amplia trayectoria, la banda que cumple este 2024 cumple 30 años desde su formación, se reencontrará con el público en territorio nacional casi 10 años desde su última visita a Chile.

Por lo mismo, muchos se preguntan cuáles son los opening acts de las presentaciones del grupo detrás de hits como “The Bitter End”, “Pure Morning” e “Infrared”.

¿Cuáles son los artistas invitados para Placebo en Chile?

Big Special, reconocido como uno de los prometedores exponentes del rock británico, se une a la lista de bandas invitadas para el esperado regreso de Placebo en Chile.

Esta formación, compuesta por Joe Hicklin y Callum Moloney, surgió en los albores de la pandemia con la intención de explorar la oscura y hermosa sinceridad de una nación sumida en una creciente depresión.

Su propuesta musical fusiona la experiencia personal, la poesía y una perspectiva única, manifestándose como un rock disruptivo.

Quienes también estarán será Diavol Strain, banda nacional que ha dejado su marca desde 2015 con la publicación de tres álbumes de estudio: “Demonio”, “Todo el Caos Habita Aquí” y “Elegía del Olvido – Elegía del Horror”. Su sonido se caracteriza por la fusión entre el Classic Dark Wave de los años 80, el Post Punk y el Riot Grrrl.

La banda ha ganado reconocimiento internacional, con notables presentaciones en la radio KEXP de Seattle y un destacado espectáculo junto a She Past Away en 2022. En el 2023, realizaron una exitosa gira por Europa con 22 conciertos, participando en festivales como el “Summer Wave Fest” en Roma y el “Musta Pispala Festival” en Finlandia.