¡Hay grandes noticias para los fanáticos de la música! En 2024 los conciertos estarán de lujo y prometen un año lleno de espectáculos que sorprenderán a los seguidores de nuestro país. En esa misma línea, queremos contar que Placebo agenda una segunda fecha en el territorio nacional, avivando la pasión de quienes los escuchan en Chile.

La agrupación se posiciona como una de las bandas más significativas en la escena del rock alternativo británico a lo largo de la historia. Desde su creación en 1994, han lanzado álbumes cargados de temas icónicos que han pasado a formar parte de la banda sonora de diversas generaciones. Su estatus como ícono y referencia musical perdura gracias al carisma de sus integrantes, Brian Molko y Stefan Olsdal.

De ese modo, se reveló la hora de la preventa de entradas para su segundo show.

¿A qué hora es la preventa de entradas para Placebo en Chile?

Quienes desean comprar su ticket en la preventa de entradas, debemos informar que esto sucederá el miércoles 03 de enero a las 12:00 del día para clientes Banco de Chile.

¿Cuándo es la venta general de entradas?

Por otro lado, quienes esperan la venta general de entradas para Placebo en Chile, esta se llevará a cabo el día 05 de enero a las 12 del día.

Cabe señalar que la compra es a través de la plataforma Punto Tícket.

¿Cuándo y dónde se presenta Placebo en Chile?

Hace años que la agrupación no se presenta en el territorio nacional, sin embargo, tras un década de su última visita, podremos disfrutar de Placebo en Chile los días 20 y 21 de marzo del 2024.

Placebo en Chile presenta su nuevo álbum

El álbum “Never Let Me Go” ha generado varios éxitos, entre ellos “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y otros. La fusión de elementos rock, post punk y góticos en su música crea una experiencia sonora inquietante y liberadora, desencadenando una influencia que perdura en aquellos que exploran los aspectos más oscuros de la psique humana a través de la música.

Considerados como los sobrevivientes del romanticismo de principios de siglo, canciones emblemáticas como “The Bitter End”, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing” cautivaron incluso a figuras como David Bowie. Con casi 30 años de trayectoria y más de 13 millones de álbumes vendidos, Placebo se consolida como una de las bandas que ha definido el panorama del rock alternativo en las últimas décadas.

Su impacto perdurable en la escena musical, junto con su distintiva fusión de géneros y su capacidad para crear experiencias sonoras inolvidables, consolida a Placebo como una influencia destacada en el mundo del rock alternativo.