Hace días se anunció que una de las agrupaciones de rock alternativo más importantes volverá a nuestro país tras años sin pisar el suelo nacional, y los fanáticos estaban más que felices y contentos por la noticia. De ese modo, hoy se liberaron las entradas para su show.

A continuación te contamos sobre los precios de entradas en la siguiente nota.

¿Cuáles son los precios de entradas para Placebo?

Quedan entradas con y sin descuento. Las entradas que pueden acceder a rebaja de precio, deben ser compradas si eres cliente de Banco de Chile.

Los precios incluyendo el cargo por servicio y sin descuento, son: – Platea baja diamante: $109.300 – Platea baja golden: $92.000 – Platea baja silver: $74.800 – Cancha: $57.500 – Platea alta golden: $40.300 – Platea alta silver: $40.300 – Tribuna: $34.500 – Silla de ruedas: $34.500 – Acompañante silla de ruedas: $34.500

Un retorno anhelado por los fans

Desde su nombre oficial en 1994, Placebo ha lanzado álbumes que están impregnados de temas icónicos, los cuales han llegado a formar parte de la banda sonora de diversas generaciones. La agrupación se ha transformado en un ícono y referente musical perdurable, gracias al carisma de sus integrantes, Brian Molko y Stefan Olsdal.

Ahora, la banda mostrará su octavo álbum titulado ‘Never Let Me Go’. Este trabajo ha generado varios sencillos exitosos, entre ellos “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y otros más.

Tras casi tres décadas y con una impresionante cifra de más de 13 millones de álbumes vendidos, Placebo se consolida como una de las bandas que ha dejado una marca indeleble en el panorama del rock alternativo durante las últimas décadas.

¿Cuál es el posible setlist de Placebo en Chile?

Según las últimas presentaciones de la banda, este es el POSIBLE setlist que tocaría la agrupación en nuestro país.