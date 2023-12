Una de las bandas más destacadas retorna al suelo nacional después de 10 años. Nos referimos a Placebo, una de las agrupaciones icónicas del rock alternativo británico. Tras su formación oficial en 1994, han lanzado álbumes cargados de temas icónicos que ahora forman parte de la banda sonora de diversas generaciones. Se han convertido en un ícono y referente musical que perdura gracias al carisma de sus integrantes, Brian Molko y Stefan Olsdal.

Por ese lado, queremos contar que esta gran banda vuelve a Chile para brindar un espectáculo que promete sorprender a su público. Si no sabes sobre este evento, pues te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cuándo y dónde se presentará Placebo en Chile?

¡Atención fanáticos y fanáticas! Anoten esta fecha, porque la banda se presentará el día 20 de marzo en Movistar Arena.

¿Cuándo se liberan las entradas para Placebo en Chile?

Este próximo 05 de diciembre se realizará la preventa general de entradas a las 12 del día para clientes Banco Chile. Por otro lado, la venta general se llevará a cabo el 07 de diciembre a través de la plataforma Puntoticket.

¿Cuáles son los precios de entradas?

De acuerdo a reportes, sobre los precios para el concierto de Placebo en el Movistar Arena, se establecen en un rango que va desde los $34.500 en Tribuna hasta los $109.300 en Platea Baja Diamante, sin tener en cuenta los posibles descuentos. Es importante destacar que en esta ocasión habrá una única ubicación en la cancha, con un precio general de $57.500.

Vuelve Placebo a Chile

La fusión de elementos rock, postpunk y góticos por parte de Placebo crea una experiencia sonora inquietante y liberadora, desencadenando una influencia que perdura en aquellos que exploran los aspectos más oscuros de la psique humana a través de la música. Son sobrevivientes del romanticismo de principios de siglo, con canciones como “The Bitter End”, “Every Me and Every You” o “Without You I’m Nothing”, que cautivaron incluso a David Bowie.

Ahora, casi tres décadas y con más de 13 millones de álbumes vendidos, podemos afirmar que Placebo se erige como una de las bandas que ha definido el panorama del rock alternativo en las últimas décadas.

Una década después, Placebo regresa a Chile para presentarse en el Movistar Arena el 20 de marzo de 2024, donde compartirán su octavo álbum titulado ‘Never Let Me Go’. Este trabajo ha generado varios sencillos exitosos, entre ellos “Surrounded By Spies”, “Try Better Next Time”, “Happy Birthday In The Sky” y otros más.

¿Cuál es el posible setlist de Placebo en Chile?

Según las últimas presentaciones de la banda, este es el POSIBLE setlist que tocaría la agrupación en nuestro país.