El ex The Beatles vuelve a Chile con un concierto en el Estadio Monumental el 11 de octubre.

Paul McCartney: Los precios de las entradas para ver la gira Got Back en Chile

El lunes se informó que Paul McCartney, el ex The Beatles, vuelve a Chile por una quinta vez, con un nuevo concierto. Fijado para el 11 de octubre de este mismo 2024, el británico se presentará en el Estadio Monumental de Santiago para presentar su Got Back World Tour.

Con esto, cumple la promesa de un regreso al país, después de casi 5 años desde su última visita en 2019, con un concierto en el Estadio Nacional, el que ha sido denominada su casa desde su primer concierto en 1993.

¿Cuánto salen las entradas?

El británico tendrá dos preventas especiales. Una con Entel y Banco Scotia, la otra será especial para aquellos que tengan Caja Los Andes. Junto con esto también hay una preventa fans a la que pueden acceder los más fanáticos del artista y que tengan un código especial.

Sobre el precio de las entradas, a continuación puedes revisar los precios con el descuento del 20% de descuento y los generales.

20% de descuento

PIT: $241.250 pesos.

$241.250 pesos. Rapa Nui: $178.525 pesos.

$178.525 pesos. Océano: $159.225 pesos.

$159.225 pesos. Cancha Frontal: $154.400 pesos.

$154.400 pesos. Cordillera: $96.500 pesos.

$96.500 pesos. Cancha General: $77.200 pesos.

$77.200 pesos. Magallanes Central: $62.725 pesos.

$62.725 pesos. Magallanes Oriente: $55.970 pesos.

$55.970 pesos. Magallanes Poniente: $55.970 pesos.

$55.970 pesos. Movilidad Reducida: $55.970 pesos.

General

PIT: $291.250 pesos.

$291.250 pesos. Rapa Nui: $215.525 pesos.

$215.525 pesos. Océano: $192.225 pesos.

$192.225 pesos. Cancha Frontal: $186.400 pesos.

$186.400 pesos. Cordillera: $116.500 pesos.

$116.500 pesos. Cancha General: $93.200 pesos.

$93.200 pesos. Magallanes Central: $75.725 pesos.

$75.725 pesos. Magallanes Oriente: $67.570 pesos.

$67.570 pesos. Magallanes Poniente: $67.570 pesos.

$67.570 pesos. Movilidad Reducida: $67.570 pesos.

¿Cuándo es la venta de entradas?

Este martes 18 de junio comienza con una preventa especial del 20% para los clientes Entel y Scotia a partir de las 11:00 AM. Por otro lado, aquellos que se encuentran afiliados a Caja Los Andes también tendrán una preventa, pero el próximo 20 de junio también a partir de las 11:00 AM.

Mientras tanto, la venta general se llevará a cabo el día viernes 21 de junio a las 11:01 horas de la mañana.

Todas estas ventas se realizarán mediante la página oficial de Ticketmaster mediante www.ticketmaste.cl/event/paul-mccartney-got-back-2024.