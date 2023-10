Una nueva noche de eliminación se vivió este domingo en la casa de Gran Hermano Chile. Aquí uno de los cuatro participantes en placa debió abandonar la casa estudio para siempre. Y es que los cuatro jugadores habían ingresado con el repechaje a la casa por lo tanto esta vez no hay vuelta atrás y no hay posibilidad de volver.

Finalmente y por decisión popular Alessia fue la participante que abandonó la casa estudio de Buenos Aires como la nueva eliminada de la competencia. Estando mano a mano con Viviana como las últimas dos en placa luego de la salvación de Francisco y Sebastián.

Claramente está eliminación no estuvo exenta de polémicas y es que los televidentes en redes sociales quedaron sorprendidos por la placa final esto porque la votación se encontraba altamente dividida.

¿Cuáles fueron los porcentajes de eliminación?

Con una peleada votación finalmente Alessia abandonó la casa por segunda vez con un total del 56.73% de los votos del público. Mientras tanto, Viviana recibió un total de 43.27% de los votos quedándose así una semana más.

Los porcentajes de los votos no estuvieron exentos de comentarios y es que algunos usuarios de X (ex Twitter) destacaron que no entendían cómo era posible que Alessia y Sebastián no hayan quedado juntos como los dos últimos participantes a mano.

Es más el mismo público se mostró sorprendido de que Viviana hubiera recibido tanta cantidad de votos ya que no se hicieron campañas para votarla durante este proceso de eliminaciones.

¿Votos arreglados?

Esta no fue la única situación que enojó a los televidentes y es que luego de que se conociera que Sebastián era el segundo salvado los usuarios de X quedaron sorprendidos tras esto.

La razón detrás de esto fue que muchas de las cuentas que realizan colectas para las eliminaciones también le dieron muchos votos a Tatán Ramírez por tanto deberían haber estado mano a mano con Alessia para ver quién dejaba la casa.

Es más durante las horas en que aún se encontraba en vivo el programa y después de que se le dió la noticia a Sebastián de que se salvaba es que en X se hizo tendencia en X la palabra “Arreglado“.

Muchos televidentes destacaron que el programa había metido mano a la eliminación de este domingo ya que los “números no daban”.

A pesar de estos muchos otros televidentes destacaron que el programa no estaba arreglado y que finalmente no se había eliminado Sebastián porque el público en general decidió ir en contra de Alessia para sacarla prontamente de la casa.

Aquí se destacó que la división de votos de todos los televidentes había logrado que no se eliminará a Sebastián ya que el público se confió de que el participante nuevamente iba a renunciar a la competencia como la vez anterior.

Es más, se llamó a votar por Alessia porque supuestamente a Sebastián solo le quedan unos pocos días en la casa antes de su nueva renuncia. Y es que varios reportes señalan que Tatán tendría los días contados en la casa estudio ya que no ha podido renunciar por contrato.