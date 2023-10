Las dinámicas se toman la casa de Gran Hermano Chile y es que ahora un nuevo “cara a cara” logró que varios participantes terminarán en lágrimas tras las palabras de sus compañeros.

Titulado “Paso al frente” los participantes debían pararse frente a sus compañeros quienes debían responder una pregunta con una de las opciones que daba el moderador, que en este caso era Scarlette por ser la nueva líder de la semana.

Todos los participantes pasaron ya sea en solitario o en grupo y fueron cuestionados y aconsejados por sus demás compañeros de la casa.

Terminó en lágrimas

Uno de los Paso al Frente más llamativos fue el de Alessia y es que la joven de 21 años se tuvo que enfrentar ella sola a sus compañeros con una dura pregunta sobre su forma de ser y actuar dentro de la casa de Gran Hermano.

“La polola aislada. Desde que está en pareja con Raimundo, ¿Alessia se aisló de sus antiguas amistades o relaciones en la casa?“, fue la pregunta que leyó en voz alta Scarlette a sus compañeros.

Con dos respuestas siendo una “No, sigue siendo la Alessia de siempre” y la siguiente “Si, está todos los días a los besos con Raimundo“, los participantes debían señalar la opción 1 o 2 dependiendo de lo que pensarán al respecto.

Sobre esto varios de sus compañeros respondieron medio, ni opción 1 o 2 y así le dieron sus razones a Alessia para estas respuestas.

Aquí Constanza aprovechó de darle unas palabras a Ale y destacó que han conversado varias cosas y que la cantante debería aprender a poner límites a las personas. Y es que la participante de 27 años destacó que daba lo mismo como se llevarán las cosas entre Ale y Rai, que ellos podían hacer lo que quisieran.

“Pero lo que si usted sabe lo que tu y yo hemos conversado. No lo voy a exponer acá porque son temas de nosotras dos que hemos hablado íntimamente. Lo sigo pensando. Eres muy fuerte aunque a veces creo que no sabes y dudas mucho de ti misma y te dejas mucho influenciar. No por una pareja, sino que por cualquier persona. No te dejes influenciar y si ves algo que no te gusta y no es correcto dilo, pero aprende a poner también tus límites, lo hemos hablado también nosotras dos“, le respondió Cony.

La respuesta de Alessia

Ante las palabras de Cony, Alessia terminó en lágrimas y respondió que está intentando esto y que si bien no le gusta pelear si está empezando a decir más cosas que le molestan aunque estás generen más problemas entre sus compañeros.

“Yo si siento que estoy intentando. Me carga pelear. Me carga. Me consume. Lo pasó pésimo. Pero si estoy empezando de decir más las cosas aunque genere un conflicto a veces, pero es un crecimiento que lo hago de a poco, me cuesta y si me juega en contra muchas veces me siento pasada a llevar y no digo nada y eso“, explicó Alessia a sus compañeros.

Finalmente, Alessia pidió solo una única opinión de Jorge al respecto quien destacó que la ex participante de The Voice ha sufrido bastante en la casa por preocuparse de lo que los demás podrían pensar sobre ella, destacando que ella debería preocuparse de ella misma y que si ella estaba bien él también.