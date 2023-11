¿Cuál es el setlist de The Eras Tour de Taylor Swift en Argentina?

Ha llegado el gran día que muchas fanáticas y fanáticos de nuestro país estaban esperando. Nos referimos a los conciertos de Taylor Swift en Argentina en el marco de su legendaria gira “The Eras Tour”, los cuales tienen fecha para hoy jueves 09, viernes 10 y sábado 11 de noviembre, espectáculos en si que serán inolvidables para quienes siguen su música hace años y la evolución de la intérprete estadounidense.

Por ese lado, el show de Taylor, tiene una duración de 3 horas, el cual revisa la mayoría de su discografía e incluso, presenta 2 o 3 canciones sorpresa sobre el escenario, lo que le brinda un toque de misterio y magia a sus recitales.

Si no sabes cuál es el setlist de la artista, pues te contamos cuáles serán los grandes éxitos que interpretará la cantante y todos los detalles de sus shows a continuación.

¿Cuál es el setlist de Taylor Swift en Argentina 2023?

Los conciertos de Taylor Swift presentará sus grandes éxitos divididos en bloques con los nombres de sus álbumes. Todo comenzará con una introducción recopilatoria de elementos de su discografía para luego comenzar de lleno con el álbum “Lover” con hits como “Miss Americana & the heartbreak prince”, “Cruel summer”, “The man” y “You need calm down”.

A continuación , estos son los bloques del concierto de Taylor Swift.

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Evermore

‘Tis the damn season

Willow

Marjorie

Champagne problems

Tolerate it

Reputation

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Speak Now

Enchanted

Long Live

Red

Red – Intro

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Folklore

Seven

The 1

Betty

The last great american dynasty

August

Illicit affairs

My tears ricochet

Cardigan

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Midnights

Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Cabe señalar que Taylor en ocasiones desarrolla un mix de canciones, y no todas las canta de forma completa.

¿Cuáles serán las canciones sorpresa?

Durante su paso por México,la cantante estadounidense se presentó en cuatro fechas seguidas, donde cantó estas canciones sorpresas:

24 de agosto: “I Forgot That You Existed” y “Sweet Nothing”

25 de agosto: “Tell Me Why” y “Snow on the Beach (Feat. Lana Del Rey sin ella)”

26 de agosto: “Cornelia Street” y “You’re On Your Own Kid” (repetida por tercera vez)

27 de agosto: “Afterglow” y “Maroon” (repetida por tercera vez) y “You’re On Your Own Kid”.

Según reportes, en Argentina, las canciones sorpresa serían:

Afterglow

Maroon

Para quienes asistirán al espectáculo de la artista, estas son las canciones de sus presentaciones y así, comiencen a afinar su garganta porque seguramente cantarán apasionadamente durante todo su show.

¿Quién es la artista telonera de Taylor Swift en Argentina?

La artista telonera es Sabrina Carpenter, actriz y cantante, quien ha participado en producciones de la plataforma streaming de Netflix, y estrenó su álbum “Emails I Can´t Send” en 2022, el cual logró masificar su música internacionalmente.