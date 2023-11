Esta semana se espera una verdadera locura por Taylor Swift al otro lado de la cordillera, ya que la cantante estadounidense se presentará en el estadio Mâs Monumental de Buenos Aires los días 9, 10 y 11 de noviembre, situación que no deja ajena a las “swifties” chilenas.

Así es porque ante la ausencia de la norteamericana en nuestro país, se espera que miles de chilenas y chilenos crucen esta semana a la capital argentina, es en ese contexto que en RedGol te traemos todos los detalles sobre el clima para esta semana al otro lado de la cordillera.

¿Vas a ver a Taylor Swift? Este es el pronóstico del tiempo de esta semana en Buenos Aires

Según lo señalado por el sitio web nacional Meteored, se espera que para la semana del 6 al 12 de noviembre haya cielos mayormente nublados con algunas jornadas de lluvia y hasta tormentas eléctricas, además de temperaturas mínimas de 13° y máximas de 28°.

Revisa a continuación el pronóstico diario de esta semana para Buenos Aires.

Lunes 6 de noviembre: Cielo mayormente despejado con temperatura mínima de 15° y máxima de 24°.

Martes 7 de noviembre: Cielo mayormente nuboso con tormentas eléctricas durante la tarde-noche y un 80% de probabilidades de lluvia junto a vientos cercanos a los 45 km/H. Además, las temperaturas variarán entre 18° y 28° respectivamente.

Miércoles 8 de noviembre: Cielos despejados durante la mañana y nubosos con probabilidad de lluvia débil para la tarde (30%). Temperatura mínima de 15° y una máxima de 24°.

Jueves 9 de noviembre: Cielos despejados durante todo el día con temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°.

Viernes 10 de noviembre: Lluvia débil durante la mañana con tormentas eléctricas durante la tarde con hasta un 50% de probabilidades de lluvia y vientos de hasta 44 km/H. Temperaturas de 15° y 20° respectivamente.

Sábado 11 de noviembre: Lluvia débil durante la madrugada del sábado (60%), pasando a cielos despejados durante la tarde, además de una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°.

Domingo 12 de noviembre: Cielos despejados durante el día con una temperatura que va entre los 14° y los 23°.

*Información extraída del sitio web Metered.cl el domingo 5 de noviembre a las 15:40 horas de Chile.

¿Por qué no viene Taylor Swift a Chile?

Gran sorpresa causó la no venida de la cantante estadounidense a nuestro país, ya que su gira Latinoamericana solo contará con fechas en México, Argentina y Brasil.

Si bien no hay una razón oficial de porque la intérprete de “Bad Blood” no vino a nuestro país, el motivo más fuerte de su ausencia, se explica por la falta del Estadio Nacional, ya que el recinto más importante de Chile no está disponible este año por el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Esto finalmente provocó que la gran mayoría de la fanaticada nacional debiera hacer un sacrificio aún mayor por ver a su artista favorito y preparara un viaje al otro lado de la cordillera.