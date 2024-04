No queda nada para que comience la final de Tierra Brava, en donde los participantes se enfrentarán en un todo por el todo para coronarse como el mejor competidor del espacio extremo de Canal 13.

Hasta el momento los semifinalistas son Luis Mateucci, Fabio Agostini, Nicolás Solabarrieta y Shirley Arica, quienes siguen en la hacienda a la espera de los últimos duelos antes de la gran final. Tras meses de encierro y ardua competencia, muchos se preguntan cuál es el premio que se llevará el ganador del espacio.

¿Cuál es el premio de Tierra Brava?

Tal como lo reveló Sergio Lagos al comienzo del reality, el ganador o ganadora se llevará un importante premio monetario. “Un premio final de 25 millones de pesos“, expresó el conductor en aquella ocasión.

El capítulo y duelo final de Tierra Brava se emitirá el próximo domingo 21 de abril a partir de las 21:00.

La última eliminación de Tierra Brava

Tal como se reveló recientemente, la semifinal tiene un importante cambio, los participantes más populares fueron los encargados de escoger a quienes se enfrentan, en ese contexto, Pamela Díaz escogió a Shirley, perdiendo su puesto en Tierra Brava, mientras que Fabio quien eligió a Botota Fox, Nicolás a Miguelito y Luis a Gabrieli, ganaron sus duelos.

En el último duelo de eliminación, Gabrieli perdió su puesto en el espacio. “Un hombre, cualquiera que me saque, me voy con orgullo. Me picaría si me sacaba la Chama”, expresó tras finalizar la competencia.

“Tú tranquila nena, aquí nadie se va a morir, no son los Juegos del Hambre”, le comentó Fabio.

Por su parte, Luis, quien la escogió para el duelo, señaló: “Es cierto que yo dije que sentía que la ‘Chuchuca’ no debía ganar el reality, pero no lo dije con mala onda. No tuve la oportunidad de elegir, sino bajo ningún punto de vista la elegía. Es de las más fuertes competidoras, le tengo mucho respeto, sé que no me puedo equivocar. Si pierdo, me voy feliz porque sé que lo di todo”.