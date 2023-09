Las cosas entre Constanza y Raimundo en el encierro de Gran Hermano están cargadas de estrés. Y es que su amistad sigue estando más o menos luego de todo lo sucedido antes de la salida de Francisca de la casa.

Ahora, Fran volvió a la casa y nuevamente hace de las suyas gracias a dos votos de Fede y uno de Rai. Esto finalmente provoca que la relación de Cony con Raimundo y Fede ahora se encuentre más complicada.

Todo esto sucedió mientras que la bailarina y el trasandino decidieron finalizar su especie de relación debido a los votos entregados por Fede para el repechaje, los que hicieron sentir a Cony decepcionada.

Volvieron a coquetear

Constanza y Federico tuvieron una no tan agradable conversación sobre los votos de Fede hacía Francisca para el repechaje. A pesar de que ambos aclararon las cosas y todo fue en buena onda, Cony decidió distanciarse de Fede.

Finalmente, Constanza después de esto le mencionó en la pieza a Rai que estaba “divorciada y soltera“ haciéndole saber así que lo suyo con Fede no va más. Claramente esto se realizó en un tono de chiste con el que ambos se rieron por la situación e incluso coquetearon un poco.

Incluso aquí Raimundo aprovecho para también seguirle el juego sobre acostarse juntos. Todo esto mientras Cony recalcó en varias ocasiones que se encontraba soltera.

“Tu estai soltero. Yo estoy soltera, siempre estoy soltera, estoy webiando. Con Fede estábamos webiando“, le mencionó. “Tu y yo vamos a terminar mal. Tú lo sabes“, agregó.

Posteriormente, ambos tuvieron una sentida conversación y es que Raimundo mencionó que se quedó con ganas de algo más y que seguramente si no hubieran peleado las cosas estarían bien entre ambos.

“Si no nos hubiera pasado lo que nos pasó… quedé con ganas y la w..si no hubiéramos peleado...”, mencionó Rai.

Cony en está conversación destacó que le hubiese gustado que la pelea no hubiera pasado complementando diciéndole a Rai que “A mi me gustabai, pero pasaron cosas no más po“.

De momento ambos participantes se siguen coqueteando a veces pero se desconoce cómo va a cambiar esta dinámica ahora que reingresó Sebastián y Francisca a la casa.