¡Y entregó su apoyo a Naya! Coni Capelli revela por qué no fue parte de Los Embajadores de Viña

Este miércoles se reveló a los Embajadores de Viña, en donde Nicolás Solabarrieta y Naya Fácil se convirtieron en los nuevos reyes del Festival de Viña por votación popular y de la prensa acreditada.

Tras revelarse a los participantes, muchos esperaban la participación de la ganadora de Gran Hermano, Cony Capelli, quien en conversación con RedCarpet entregó detalles de su decisión de no ser parte del certamen.

¿Por qué Cony Capelli no participó en Embajadores de Viña?

La bailarina señaló que le propusieron ser parte de la competencia, pero decidió no participar. “Lo rechacé porque los demás candidatos eran los ex compañeros del reality y siento que ya me sometí un poco a una competencia con ellos y al haber salido victoriosa, quería esta vez estar de otra manera”.

“Comunicacionalmente, poder entrevistar, preguntarles, estar con ellos, apoyarlos, y que también sea el turno de ellos de brillar. Así que por eso desistí, la verdad que no me arrepiento, han hecho un trabajo increíble”, añadió.

Acerca de los ganadores, señaló: “Naya fácil y el Nico Solabarrieta, estoy contenta y se lo merecen. Felicidades”.

Revisa sus declaraciones a continuación

Su llegada a Viña 2024

La modelo señaló que es la primera vez que asiste al Festival de Viña. “Estoy muy contenta, estoy emocionada, creo que este festival también simboliza todo lo que ha pasado con la zona de los damnificados, el tema de los incendios”.

“Creo que en ese sentido ha sido un poco distinto al resto de los festivales, Chile es un país súper solidario y esta vez no ha sido la excepción”, expresó.

Asimismo, agregó que esta muy contenta tras ver en vivo a una de sus bandas favoritas. Miranda!. “Fue un sueño cumplido, lo hicieron espectacular y superaron todas las expectativas. Además, trajeron a Francisca Valenzuela, un tremendo exponente de artista chileno.