Tras el estreno de Spider-Man: Across The Spide-verse, los fanáticos del arácnido no han parado de hablar de la película que trae de regreso a uno de los super héroes de Marvel más queridos del público. Y es que, todos hemos visto aunque sea una película del personaje que nos ha hecho reír o cautivado. Por ese lado, también sabemos que cada Spiderman podría representar un signo el zodiaco. Porque la astrología está en todos lados, te contamos a continuación cuál Spider-Man eres según tu constelación.

¿Cuál Spider-Man eres según tu signo del Zodiaco?

Aries: Spider-Man/Andrew Garfield.

Como decimos en Chile, eres bien polvorita, y te caracterizas por ser impulsivo, atrevido y valiente. Siempre defiendes a los tuyos.

Tauro: Spider-Man/Tobey Maguire

No te gusta para nada que te apresuren. Te gusta tomarte tu tiempo y hacer las cosas con calma. Si puedes evitar el conflicto, lo haces. Te gusta el disfrute y eres bien amoroso.

Géminis: Spider-Man/Miles Morales.

Te gusta conversar con cada personaje de tu película. Eres el señor conversación y pasas por diversos cambios de ambientes en el universo.

Cancer: Spider-Punk/Hobie Brown.

Si pudieras abrazar a cada amigo o personaje de tu película, lo harías, y no porque eres un regalado por la vida, si no porque sabes que estas lleno de amor y que cuidas a tu tribu.

Leo: Scarlet Spider.

Te gusta llamar la atención y que todos se den cuenta de que has llegado a la escena. Y eso no tiene nada de malo, porque tu seguridad inspira a los demás.

Virgo: Spectacular Spider-Man

Orden, estructura pero sobre todo, análisis. Si debes salvarla la vida a alguien, entonces creas un plan para que salga a la perfección.

Libra: Spider-Woman/Jessica Drew

No te gustan las discusiones porque prefieres la armonía en las relaciones. Como una balanza, luchas por el equilibrio y la justicia. Y bueno, también te gusta tener un gran estilo.

Escorpio: Spider-Man 2099/Miguel O’Hara

Eres discreto pero no pasas desapercibido. A través de tu mirada pasan los sentimientos más profundos de tu alma. Aunque te demuestres arisco, amas con todo tu ser.

Sagitario: Spider-Man India/Pavitr Prabhakar

La aventura, la risa y la libertad son tus sinónimos que te definen. No te gusta que te digan qué hacer porque sabes que ya tienes la respuesta.

Capricornio: Spider-Man/Tom Holland

Práctico, trabajador, esforzado. A ti no te vienen con cuentos, sabes hacer las cosas a la perfección, ya que tu mismo creaste tu propio método.

Acuario: Spider-Woman/Gwen Stacy

Excéntrica, original, rebelde y altruista. Si hay que combatir a la autoridad, estas de las primeras en la fila.

Piscis: Peter B. Parker.

Sensible, romántico y enamoradizo. A pesar de tus emociones bien difusas, eres el amor incondicional hecho persona.