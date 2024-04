Ya queda menos para que lo mejor de la noche santiaguina se reúna en un solo lugar. Este 26 y 27 de abril regresa Red Bull Unlocked, el evento internacional donde podrás disfrutar de tus bares y clubes favoritos en un mismo espacio. Ayer se dio a conocer el line up de artistas, quienes cargarán de talento y energía el CEINA por dos noches. ¡Descúbrelos aquí!

Entre los talentos nacionales que traerán lo mejor de la música urbana nacional, llegará Loyaltty, cantante chilena de 19 años quien recientemente vio su cara reflejada en las pantallas de Time Square con Spotify. Esa misma noche, también se presentará Gianluca, artista dedicado al trap con tonos románticos y melancólicos, quien ha colaborado con nombres como Princesa Alba y Harry Nach. Durante el sábado, será el turno de NVASCR de animar la escena under, conocidos como los mayores exponentes del “plugg” nacional, una de las vetas más recientes del trap.

Y para adentrarnos de lleno al mundo del reggaetón, dirá presente LIZZ, la cara detrás del icónico club de neoperreo “Chismotek”. La talentosa DJ chilena será la encargada de poner a bailar a los asistentes con lo mejor del underground latino, mezclando trap, reggaetón y electrónica. Al mismo tiempo, DJ Isa Serafini se presentará con sus conocidos sets, dándole “perreo” a la noche del sábado.

Y es que trap y reggeaeton no son los únicos géneros que sonarán. La música electrónica será otro gran pilar, con exponentes tanto locales como internacionales. Directo desde Estados Unidos llega Josh Wink, quien hace más de 20 años que recorre el mundo tocando beats de house y techno, mezclando música de artistas como Radiohead, Moby y Sting.

En tanto, desde la escena nacional dirá presente uno de los dúos más llamativos del momento. Aeróbica, compuesto por el fotógrafo Pepo Fernández y el periodista Nico Castro, dará vida a las dos noches del evento en su propio espacio subterráneo dentro de Red Bull Unlocked. Con una estática ochentera, traerán el movimiento y vibra “housera” tan característicos de sus fiestas itinerantes.

EL HUMOR LLEGA AL UNLOCKED

Pero música no es todo lo que estará pasando en Red Bull Unlocked. Un talentoso line up de diferentes comediantes traerán el humor y risas al centro de la noche, en lo que será el espacio de Comedy Restobar. Entre ellos destacan Ignacio Socías, quien es reconocido, además de por sus shows de stand up, por integrar el podcast Media Semana. Se le sumarán también Rosario Sánchez, Roberto Delgado, Fernando Castillo (@noestoycreici) y Edo Vallejo, prometiendo risas imparables.

Por último, el freestyle y la danza se mantendrán firmes las dos noches, con exhibiciones de los mejores del breaking y el rap improvisado nacional en Red Bull Batalla, Red Bull BC One y Red Bull Dance Your Style.

El evento, apto para mayores de 18 años, se llevará a cabo el viernes 26 y sábado 27 de abril. Las entradas ya están disponibles en Punto Ticket y las puedes conseguir en el siguiente enlace.