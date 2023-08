El pasado lunes se dió a conocer la lamentable noticia de la muerte del joven actor de 25 años Angus Cloud, quién se hizo conocido luego de su espectacular participación en la serie adolescente “Euphoria” de HBO.

Cloud interpretó a Fez amigo de Rue que estaba vinculado directamente con la venta de drogas, el cariño al personaje creció luego de que le dio una gran golpiza a Nate una de las escenas más esperadas desde la primera temporada de la serie, a esto se suma la cercanía que se vio con Lexi amiga de Rue. Conoce a continuación cómo terminó la historia de Fez en la segunda temporada de Euphoria.

¿Cómo terminó la historia de Fez en Euphoria?

La segunda temporada terminó en febrero de 2022 con el episodio “Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar”, en el último episodio empieza con Fez (Angus Cloud) preparándose para asistir a la obra escolar de Lexi, sin embargo, Custer decide que es buen momento para hablar del asesinato de Mouse. Para evitar más problemas, Faye trata de inculpar a Laurie, pero la situación se sale de control y Ashtray apuñala a Custer.

Desesperado por proteger a su hermano, Fez limpia las huellas de Ash y le pide que se marche antes de que llegue la policía. No obstante, él toma un arma y se esconde en la tina del baño a la espera de los oficiales. Fezco trata de convencerlo de desistir sin éxito, y finalmente las autoridades irrumpen en su casa en el final de temporada de “Euphoria”.

Mientras levanta las manos para que la policía no dispare, Fez le grita a Ash que salga y no dispare, pero el joven parece no escuchar razones y utiliza todo lo que tiene contra los oficiales. En medio de fuego cruzado, una bala impacta en el estómago de Fez, quien cae al suelo. Un oficial se acerca sigilosamente al baño y reporta que Ash está muerto, pero en realidad era una trampa, ya que el hermano de Fez hiere al policía.

Poco después, apuntan a la cabeza de Ash y se escuchan varios disparos, no se muestra su cuerpo, pero todo parece indicar que fue abatido. Finalmente Fez es arrestado y seguramente encerrado por el asesinato de Mouse y Custer.