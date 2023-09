Gran Hermano ya tiene definida su placa de nominados para esta semana. Aunque, cabe señalar que los seguidores del programa, deberán esperar hasta la próximo semana para saber quién es la o el eliminado del reality show. Por ese lado, si no sabes cuál es la placa, pues te contamos todos los detalles a continuación.

¿Cómo fueron los votos de Gran Hermano?

La placa de nominados quedó de la siguiente forma: Ignacia (4 votos), Scarlette (4 votos), Alessia (4 votos), Jorge (4 votos) y Hans (4 votos).

La decisión de Raimundo resultó ser determinante, ya que su voto excluyó a Constanza de la lista de nominados. De hecho, por primera vez en el programa, ni Pincoya ni Coni están en la lista de nominados.

Sin embargo, de inmediato, el líder Fede debe elegir a uno de los nominados para salvarlo de la placa. En este caso, no hubo sorpresas, ya que eligió a Ignacia. Como resultado, los concursantes definitivamente nominados son Scarlette, Alessia, Jorge y Hans.

¿Cómo fue la votación en Gran Hermano?

La votación del programa se dio de la siguiente forma:

Ignacia: 2 votos por ALESSIA, 1 voto por JORGE

Hans: 2 votos por IGNACIA, 1 voto por SCARLETTE

Fede: 2 votos por RAIMUNDO, 1 voto por ALESSIA

Alessia: 2 votos por CONSTANZA, 1 voto por SCARLETTE

Jorge: 2 votos por SCARLETTE, 1 voto por CONSTANZA

Scarlette: 2 votos por JORGE, 1 voto por ALESSIA

Raimundo: 2 votos por HANS, 1 voto por JORGE

Jennifer: Hizo a espontánea pero solo se mantienen sus 2 votos por HANS

Mónica: 2 votos para IGNACIA por legado

Mónica responde sobre dichos de Ignacia

Mónica es la última participante eliminada de Gran Hermano y entregó sus votos legados a Ignacia Michelson, argumentando que fue el poco tiempo que lograron compartir y que no era nada personal.

Tras esto, Diana Bolocco le pregunta a Michelson su parecer, y ella señala que, “ya lo sabía y la verdad me vale lo que me deberían estar metiendo, eso, no me importa la verdad, para serte sincera”.

En conversación con Red Carpet, Mónica indicó su molestia por esa respuesta de la jugadora. “Si, yo a ella como dije nada personal; solamente porque la conocí poco y tuve poco contacto con ella. Me molestó, lo encontré un poco falta de respeto referirse a mi voto de esa forma, porque yo no lo merecía”.