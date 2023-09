Esta semana en Gran Hermano hubo un cambio en la programación debido al partido de la selección chilena y la última participante eliminada se presentó al panel el pasado miércoles. Luego de una increíble participación en el reality Mónica regresó a Chile para contarnos todos los detalles de su participación.

En el capítulo de anoche la señora Mónica fue interrogada por el panel del reality y también dieron a conocer el voto legado que dejó precisamente a una de las participantes más nuevas que llegaron al encierro, sin embargo, la respuesta de la concursante no le gusto a la participante más longeva de la competencia.

Mónica comenta sobre la ordinaria respuesta de Ignacia Michelson

El voto legado de Mónica fue para Ignacia Michelson y en la grabación que le mostraron a los participantes que se encuentran en la casa comentó “No tengo nada personal contra esa persona pero fue muy poco tiempo porque recién cumplió dos semanas, y mi voto legado es para Ignacia”.

De inmediato Diana Bolocco le preguntó a la chica reality como se lo tomaba y ella respondió “ya lo sabía y la verdad me vale lo que me deberían estar metiendo, eso, no me importa la verdad, para serte sincera”.

Durante este jueves RedCarpet pudo hablar con la señora Mónica y le preguntamos si consideró desafortunado el comentario de Ignacia luego de saber su voto legado y comentó que “Si, yo a ella como dije nada personal; solamente porque la conocí poco y tuve poco contacto con ella. Me molestó, lo encontré un poco falta de respeto referirse a mi voto de esa forma, porque yo no lo merecía”.

Además le consultamos si volvería a ingresar a la casa más famosa del mundo en un posible repechaje y comentó que no, que su participación en Gran Hermano había finalizado pero que se encontraba muy feliz de la oportunidad que le dieron.