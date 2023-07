No serían ex chicos reality: Revelan a los posibles nuevo integrantes de Gran Hermano

Tras semanas de especulaciones, Gran Hermano finalmente confirmó los rumores: Dos nuevos jugadores se sumarán durante los próximos días a la competencia de CHV.

Luego del anuncio, rápidamente comenzó a especularse sobre quiénes serían los nuevos participantes del encierro, en donde nombres de conocidas figuras del espectáculo comenzaron a surgir, entre ellos el de los ex participantes de Resistiré, Ignacia Michelson y Dino Inostroza, como también el de la ex integrante de Volverías con tu Ex, Rubí Galusky y la protagonista del docurreality “Los Méndez” e hija de DJ Méndez, Steffi.

Sin embargo, con el correr de los días, Ignacia y Dino desmintieron su llegada al encierro. Dejando la duda sobre quiénes serían los que ingresan. Pero recientemente, la cuenta Infama reveló el nombre de los posibles jugadores.

¿Quiénes ingresarán a Gran Herman?

De acuerdo a lo publicado por Infama, quienes ingresan no serían ex chicos realitys. Uno de ellos sería un deportista apasionado por las motos y que ya se encuentra en Buenos Aires para ingresar a la casa. Aunque no revelaron su nombre.

Mientras que otra de las nuevas integrantes sería Camila Campos, periodista y expareja de Sebastián Ramírez.