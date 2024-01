Si no estas tan lejano a las redes sociales te habrás enterado que el primer día del año las redes explotaron y es que el canal de youtube CriticasQLS estrenó el documental “Giro Transversal: La historia de Luis Pinto“.

En este vimos cómo surgió una funa contra el infunable de internet Felipe Avello y es que aquí vimos como Luis Pinto contaba su historia de cómo el pececillo había usado su imagen desnuda sin su autorización.

El documental debido a esto causó bastante revuelo en redes sociales y el mismo Felipe Avello tuvo que salir a disculparse llegando a mencionar incluso que lo había hasta llamado por teléfono a Pinto.

Y es que a parte de dar a conocer esta situación que ocurrió hace años con Avello el ex modelo reveló que ahora vive acomplejado por un cáncer de colón.

Cesarito se refiere al documental

A un par de días del estreno del primer documental de su carrera en Youtube, Cesar Huispe se refirió al por qué realizó el documental y al intento de funa hacía Felipe Avello. Y es que Cesarito decidió hacer su primer live del año para explicar un par de cosas a sus seguidores.

En primera instancia el youtuber señaló que no se quisieron contactar con Felipe porque no querían que el comediante boicoteara el proyecto y porque como él mismo humorista señaló tenía miedo de que se hablara de esa época de su humor.

“No nos pusimos en contacto con Felipe Avello, primero porque me da cuco que este weón está tan urgido con que hablen de esa era, dije de repente este loco va a querer boicotear la weá y segundo que cuando pregunté, me dijeron ‘no este loco no da entrevistas’”, mencionó.

“Me dio paja no meterlo, pero al mismo tiempo pienso que a Felipe Avello me dobla en números, lo deben seguir como un millón de personas, entonces de nuevo, caía bajo el riesgo de que subiera esta weá y esos cinco minutos resultaran ser mentira, me funaran a mí, pero no poh de hecho por eso él después salió a decir ‘si la cagué’, entonces él tiene pantalla, cosa que no tenía Luis Pinto”, agregó.

El intento de funa a Felipe Avello

Fue en esta misma instancia, como mencionamos anteriormente, que Cesarito se refirió a la funa o intento de funa a Felipe Avello. Y es que en todo momento el crítico destacó que le cargan las funas y que la idea no era lograr esto con el comediante sino que dar a conocer la historia de Luis Pinto.

“Al fin y al cabo yo quería que se viera el documental y que la gente hablara de el y la gente lo está haciendo y si además de eso podemos ayudar a juntar plata para el Luis Pinto, bacán, pero eso no significa que estoy tratando de ser superior moralmente, ¿por qué todo acto tiene que tener un algo feo pegado atrás?”, destacó.

“Esa era la idea, conocemos a Luis el meme, ahora veamos a Luis la persona y si resultó ser triste es porque tiene cáncer, pero de nuevo, no fue por funar a Felipe Avello, no fue para yo hacerme el moralmente superior, para nada, porque esos videos siempre van a estar arriba, no siento que esté mal, son muy chistosos y van a seguir siendo chistosos”, agregó,

Y es que además durante el live el también streamer habilitó un botón para así ayudar a juntar dinero para Luis y ayudarle a costear su tratamiento para el cáncer del colón. Así al final de la transmisión se logró reunir más de 6 millones de pesos.

Además de esto, Cesar también mencionó que el video no era para funar a Felipe Avello porque ni siquiera lo conocía porque nunca le ha hecho nada.

“No piensen que esta wea es para funar a gente, los que me conocen saben como soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene, nunca me ha hecho nada el culiao, ¿Por qué habría de odiarlo, de donde sacaron eso?“, explicó.

Con esto las partes involucradas terminaron de dar sus versiones de los hechos y es que recientemente, luego de salido el documental, Felipe también aprovechó de aclarar los hechos detrás de la polémica con Luis Pinto.