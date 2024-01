El 1 de enero comenzó movidito en Twitter luego de la publicación de “Giro Transversal: La Historia de Luis Pinto”, documental lanzado en el YouTube de Cesarito, Criticas QLS.

El personaje que se dedica a criticar a la TV chilena y a sus producciones, esta vez publicó este video contando la vida de Luis Pinto. El famoso modelo que hace un par de décadas trabajó en televisión y hoy sufre por el cáncer.

Haciendo un repaso de sus difíciles años en la televisión, en un punto se refirió a su trabajo con Felipe Avello cuando este trabajaba en SQP y recién se lanzaba a la fama por su especial humor.

¿Por qué están funando a Felipe Avello?

Todo partió cuando se viralizó en redes sociales un extracto del documental, donde Luis Pinto habla de cuando conoció al periodista y hoy comediante.

Tras actuar en un polémico capítulo del programa Cara y Sello, Luis habló de su historia con Avello cuando lo conoció en SQP y que incluso existe un registro de ambos en Primer Plano.

“Felipe me dijo, ¿por qué no vas para mi casa? Dije ‘buena onda po’. Un día va y me encierra pero leseando, que en paz descanse, Ítalo Passalacqua. Y me dice ‘me gustan los cabros chicos’ así mostrándome los dientes. Y le dije no yo me voy de aquí, pero me dijo quédate aquí, pero eran puras bromas. Me dijo Luis no te asustes son puras bromas“.

Pero no fue esa “broma” con Ítalo, periodista de gran carrera que falleció en 2018, lo que le molestó. Sino una situación que habría vivido después con Felipe con quien trabajó en algunas grabaciones con su banda, Dina Gómez.

“Ahí hubo una cosa muy fea de Felipe. Él quiso hacer lo que hizo conmigo y después ‘me voy’. Me hizo una grabación que salía desnudo y yo le dije que no me grabe las partes íntimas, que no quería que la vieran”, cuenta en la entrevista.

Luego entra en detalle relatando que “al final lo mostró (en un show posterior). Y él empezó y te lo puedo decir a la cámara, él gracias a mí él está donde está ahora haciendo stand up comedy, por mí. Él se presentó en el primer evento y me dijo ‘Luis quiero hacer esto’, pero le dije que si me vas a poner atrás en la pantalla (el video desnudo)en el Teatro Alcalá, le dije que no lo pusiera”.

Por lo que explica Luis y tras el video musical donde actúa desnudo pero sin mostrar sus partes íntimas, sí mostraron un registro de él sin ropa y que habría sido sin su permiso como él asegura.

“Me dijo que iba a ser censurado, que no se iba a ver. Ese día estaba lleno y yo transpiraba helado. El teatro se llenó y él dijo que yo estaba preso, cuando en realidad estaba detrás del telón. Y (mostrando el video) decía vean a Luis cómo se está bañando. Yo no di consentimiento al video que se tiró, llegó y lo lanzó. Y me mostró la parte íntima”, asegura Pinto en el documental y con imágenes de fondo de la presentación.

“Él va y dice ¿quieren verle el pene a Luis? Y empezó a mostrarlo y remarcarlo, y eso está grabado en YouTube y lo tengo guardado yo. Y con eso a mí me dejó mal, vi que no era una persona que era tan derecha”, cerró Luis Pinto.

Revisa el momento de Luis Pinto sobre Felipe Avello:

El documental ha generado harto revuelo en redes sociales, con algunos usuarios criticando a Felipe Avello por este hecho y funándolo, pese a varios registros en distintos programas del ex Pececillo haciendo cosas que en la época de hoy serían muy mal vistas. Pero el humorista goza del título de “infunable” por sus fans ya que hace años cambió su humor y ha hecho un mea culpa.

Pero ahora se ha ganado las primeras críticas tras este testimonio aunque otros también lo defienden. Incluso varios se han percatado de que en su Instagram seguidores le están comentando sobre este hecho y aparentemente Avello los estaría borrando. Por ahora el comediante no se ha referido a esta acusación.

Revisa el documental completo de Luis Pinto en Criticas QLS: