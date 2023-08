El día lunes, Canal 13 anunció de manera oficial el retorno de Karla Constant a la emisora, después de una década. La presentadora había formado parte de dicho canal privado desde 1998 hasta 2013, período durante el cual lideró varios proyectos como “Si Se La Puede Gana”, “Video Loco”, “Con Ustedes”, “Viva La Mañana“, entre otros. Además, lideró varios reality shows como “40 0 20″, “Mundos Opuestos” y “Pareja Perfecta”. Tras el anuncio, se comenta si se sumará a Tierra Brava, el nuevo reality de la señal nacional.

¿Karla Constant se sumará a Tierra Brava?

Hasta el momento no hay confirmación oficial de que la animadora se sume al reality. No obstante, este podría ser uno de los proyectos a tomar por parte de la conductora.

Tras dar a conocer su regreso a Canal 13 después de una ausencia de diez años, Karla Constant expresó su certeza de que volvería al canal en algún momento, y ese día finalmente ha llegado.

“Estoy lista para enfrentar nuevos desafíos y seguir con lo que más amo en la vida, en la casa que dejé hace 10 años”, afirmó la animadora.

En esta ocasión, Karla Constant volverá a la casa televisiva donde permaneció durante casi 15 años y asumirá el rol de conductora en varios programas que aún no han sido anunciados oficialmente. No obstante, hay especulaciones que sugieren que podría estar al frente del programa “Hola y Adiós”.

Karla Constant se sincera en “De tú a tú”

Durante el episodio del pasado domingo, Karla Constant fue la invitada en el programa de conversación conducido por Martín Cárcamo, espacio en el que habló sobre su historia de maternidad y reflexión de ella.