Hace algunas semanas Mega emitió un comunicado en el cuál afirmaban la salida de la animadora de televisión Karla Constant, tras 10 años la conductora por motivos personales presentó la renuncia a Megamedia la cuál comenzó a ser efectiva el pasado sábado 12 de agosto.

Diversos programas y reality shows animó Constant durante los 10 años que estuvo en Mega, como “Secreto a Voces”, “Amor a Prueba”, “Mucho Gusto”, “Got Talent Chile”, “The Covers” y “ De Paseo” junto a su amiga y colega María José Quintanilla.

¿Cómo fue la despedida de Karla Constant de Mega?

Luego de conocerse públicamente la salida de Karla del canal durante el capítulo de “De Paseo” del día domingo 13 de agosto la animadora junto a María José Quintanilla protagonizaron un emotivo momento dónde se despidió del canal. A la primera persona que le dedicó palabras fue a Coté Quintanilla, con quien compartió y logró una gran amistad en medio de grabaciones, “Te agradezco por prestarme oreja, hombro, todo lo que tienes porque siempre has estado. Te amo y te adoro, me siento afortunada. Gracias a Dios que nos puso en este camino”, manifestó.

Además recibió diversos mensajes de sus personas más cercanas como su marido quién le dio palabras de aliento en esta dura despedida. Sus hijos también fueron parte de los videos que vio durante el programa que se estaba realizando desde Valparaíso, también se sumaron al saludo su padre quién le dedicó un tierno mensaje diciéndole que la apoyaba.

Emocionada respondió “se unieron mis dos familias, porque con ustedes pase muchas horas pero sin ese apoya incondicional de la familia sería imposible afrontar todos los desafíos y obviamente me quedó con las palabras de mi papá, no ha sido una etapa fácil para mi en lo personal pero quiero contarles a todo que de eso se trata esta amistad, estar en las buenas y malas” le agradeció a su equipo y compañera de animación. “Me llevo tanto cariño, tanto amor, que ya no me puedo sentir más agradecida”, finalizó, emocionada.