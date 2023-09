El Teatro Oriente de Providencia recibió al destacado compositor y pianista estadounidense, Arthur Hanlon, quien ha logrado una reconocida trayectoria musical tras diversas colaboraciones con intérpretes latinos, siendo sobre todo mujeres. Asimismo, durante su espectáculo invitó a Denise Rosenthal y Consuelo Schuster para acompañarlo con sus interpretaciones vocales de legendarios cantos latinoamericanos.

En exclusiva con RedCarpet, conversamos con Arthur sobre su presentación, historia personal, repertorio y próximos proyectos que quiere presentar dentro de su carrera.

Con una gran energía, brindaste un cálido espectáculo en Teatro Oriente ¿Cómo te sentiste al finalizar la presentación?

Me sentí de verdad increíble, no tocaba aquí en Chile como hace seis años. Entonces regresar con mi propio show, y tú sabes que, aquí la gente sabe de la música y se nota en dos segundos. Para mí es super cool que todo el mundo sea educado con la música. Me sentí relax y pasamos rico.

Recibiste una gran recepción del público

Sí, total. Sabes, haciendo shows siempre hay energía, a veces no tanta, pero anoche fue super mucha energía positiva en todos lados.

Tal como mencionas, hace tiempo no tocabas en Chile ¿Dónde te has presentado y qué artistas chilenos has logrado conocer?

Toqué en Viña del Mar hace seis años con mi amiga Myriam Hernández, tocamos y pasamos rico. Fuimos a la playa por un par de días, a descansar y tomar vino.

¿Pensaste en invitarla anoche?

Sí, la invité, pero está en Miami. Ella me dijo “Arthur me encantaría, pero estoy con Jorge, pero para la próxima vez”. Cantó en uno de mis discos también, en “La Gorda Linda” donde invité varias artistas.

En el show invitaste a Denise Rosenthal y Consuelo Schuster ¿Cómo se dio esa colaboración?

Confieso que siempre estoy buscando cosas nuevas, diferentes y fresco. Soy pianista y no quiero ser ‘ah ok, me gusta esta canción y toco la melodía’

Puede ser diferente.

Me encanta cocinar entonces cuando estuve en casa y cocinando, estoy escuchando música nueva y encontré la música de Denise y de Consuelo, y pensé “¿quiénes son”, y llamé a Chile para conversar con las dos y ya.

La conexión se dio muy fluida

La conexión es algo importante para mí. Hago muchas colaboraciones; Marc Anthony, Laura Pausini, Natalia Jímenez, Myriam. Pero cuando no la hay, no puedo.

¿Y cuando no se da, qué dices?

Les digo “ok, hablamos”, y ya (entre risas)

¿Por qué el piano y no otro instrumento?

Mi papá compró un pianito para mí y mis tres hermanos, y su mejor amigo era pianista profesional que tocó en bares, en clubes. Pero este man llegó y se sentó a tocar mientras mis hermanos bailaban por toda la casa. Yo quedé congelado, en trance, simplemente fue amor a primera vista.

Tu presentación estuvo marcado por un importante repertorio latinoamericano ¿Cómo se generó este acercamiento a la música latinoamericana? ¿Qué ocasionó en ti para desenvolverte y explorar en ella?

Mis papás son irlandeses y yo crecí en Detroit, Michigan en los Estados Unidos con una pasión por el piano. Pero yo tengo seis hermanos y mi papá fue como “¿música en este país?, hay que trabajar”, “no música, trabajo” (entre risas) y le dije “papi es lo único que quiero hacer no tengo plan B, papi c´mon”. Entonces me dijo, “ok hagamos una cosa, entra al mejor conservatorio de música, si entras allá, hablamos”, eso para el era un estándar y gracias a Dios me aceptaron allá.

Pero lo que mi papá no sabía era que el conservatorio queda en un barrio cien por ciento latino en Nueva York, tú sabes, boricuas, dominicanos, colombianos, entonces yo estaba en los años 90 y la bachata, merengue, salsa estaban explotando y para mí fue imposible no escuchar estos ritmos tan cheveres. Entonces en la noche comencé a tocar en clubes y en New York se escuchaba la música latina.

Al escucharla ¿qué sensaciones te dieron?

El ritmo, la pasión y las dos cosas mezcladas y ya. Mi tiempo en Nueva York fue una experiencia transformadora.

Marcó un antes y un después

¡Sí! Y luego me mudé a Los Ángeles con esta idea loca de gringo irlandés mezclando ritmos latinos (entre risas). Gracias a Dios aquí estoy, con varios discos y especiales de televisión.

Todo ese repertorio te ha llevado a visitar gran parte de países de Latinoamérica ¿Cómo ha sido para ti la experiencia el conocer nuevos países y culturas?

Es alucinante. Tengo un disco que también es especial de televisión, “Be Hero”, donde fui a ochos países distintos como Argentina, España, Portugal, México, Colombia, Brasil. Fíjate que la música es diferente, por ejemplo, en Ciudad de México con Armando Manzanero-uno de mis héroes- tocamos juntos cuatro manos en el piano, y en Brasil tocamos samba. Entonces la música es diferente pero la gente es igual.

¿Y tienes referentes musicales latinoamericanos?

Sí claro en Colombia hablé mucho con Carlos Vives. Fue a mi casa, él es muy cumbia y mezclamos mis blues Detroit con cumbia, y él estaba convencido, decía “Arthur, la cumbia es una mezcla de los ritmos africanos con gaitas como el blues”. Y tiene razón, ¿dónde está la innovación? y es mezclando cosas.

Como pianista no puedo solamente tocar esta canción porque es linda y tocar la melodía. Bueno, pero el piano es mucho más, es un vehículo

¿Qué puedo hacer para transportar la gente? Eso es diferente.

Este año lanzaste tu EP “Legados Bachata”, en donde interpretas el piano en populares éxitos del género caribeño ¿Cómo nació este proyecto y la selección de estas canciones?

Estaba pensando que puede ser diferente como “Piano y Mujer” y pensé ¿qué tal las canciones que me han esperado en toda mi vida? Recordé cuando estaba en Nueva York y estaba la explosión de la bachata, entonces yo tuve la idea de homenaje a las canciones que admiro muchísimo. Básicamente eso, y terminamos con Bachata Pop, con canciones de Chayanne, Ricky Martin, y ahora haremos “Legados Cumbia”, “Legados Tango” en Argentina y México…

¿Próximamente?

SÍ, y estoy pensando en Chile porque está todo muy rico, “Legados Chile” con las mejores canciones de aquí, pero con mi versión, agregando mi blues.

Acá en Chile está la música andina ¿Has escuchado de Los Jaivas?

Sí, tengo que explorar eso.

Anteriormente, presentaste Piano Mujer Volumen 1 y 2 donde presentas colaboraciones con grandes artistas latinoamericanas ¿Por qué decidiste colaborar con mujeres y qué inspira en ti la voz femenina?

Empezó la pandemia y Sony me dice, “Arthur, disco ahora mismo todo el mundo está en casa” Y pensé en una idea que tenía en mente por mucho tiempo… Comencé mi carrera tocando clubes, a veces tenía mi banda y otras no. Entonces miles, de veces en eventos, bodas, decían “voy a mandar a Arthur con la cantante”. Por tanto, fue un formato “de chico”, 16, 17 años.

Por eso me encanta la conexión. No hay nada más puro y sencillo que la voz femenina y piano. Además, yo crecí con cinco mujeres, mis tres hermanas, mamá y abuelita que todas las noches me escuchaban tocando y me decían “tú puedes” Entonces yo tenía esa idea de un homenaje a la mujer.

La figura femenina fue un apoyo en tu carrera

Toda mi carrera, mis hermanas y madres me hablan como ahora “¿estás en Chile”? you know, con mensajes de “mierda, mierda” Entonces “Piano y Mujer” es eso, es un homenaje a la mujer creativa con mucha energía, inteligencia como lo fue en mi casa.

Respecto al escenario actual y que eres de la “vieja escuela” donde la industria musical era abarcada mayoritariamente por hombres ¿Qué te parece ahora su mayor visibilidad en lo artístico?

Es chévere, tú sabes dominado por hombres, desde el lado de la company y de los artistas también. Y hay tantas mujeres que son fabulosas. Por eso anoche quería invitar a dos mujeres y esa en una de mis misiones de vida, quizás por mis hermanas, no sé (entre risas)

¿Sientes que fluye más la creatividad con artistas femeninas?

Puede ser. Es que me encanta porque tanto tiempo trabajando con mujeres como en mi infancia y en mi carrera, me fascina la idea de crear algo no solo como Arthur tocando piano y ella cantando, sino que, crear algo para casarnos musicalmente que sea mucho más grande que la suma de las dos partes.

La fusión

Sí, con la personalidad de ella y mi personalidad para crear algo totalmente nuevo.

Por ese lado, tras tu presentación con Denise y Consuelo, ¿Hay otras artistas chilenas con las que te gustaría colaborar en nuevos proyectos?

Estoy en eso. Yo quiero regresar con Myriam, eso sería cool.

Hubo una química cheverisima. Ella es muy chistosa, tiene un gran sentido del humor y también una cantante nueva Soulfia, estaba hablando con ella noche y nos encontramos por casualidad en televisión, y con Denisse sería espectacular y Consuelo. Las tres chicas son super talentosas.

Finalmente ¿cuáles son tus próximas presentaciones en lo que queda del año?

Voy a regresar a Chile en diciembre en concierto de Navidad para hacer algo nuevo, fresco. Estoy muy emocionado.

¿Piensas invitar a alguna artista chilena?

Sí, total. Si tú cantas… (entre risas)

La verdad es que me encantaría aprender a cantar ¿Y dónde será?

Estamos en eso, espacio público según Bizarro.

¿Te gusta regresar a Chile?

Es que la gente sabe de la música, entonces cuando sabe eso para mí es genial. La gente es increíble y querida acá, como vos (entre risas)