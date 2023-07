And Just Like That estrena un nuevo capítulo: ¿Cuántos episodios faltan?

Una de las series más anticipadas de este año es la segunda temporada de “And Just Like That”, el reinicio de la exitosa serie estadounidense “Sex and the City”. En esta ocasión, la historia sigue al mismo grupo de amigas, pero ahora están enfrentando la crisis de los cincuenta años y lidiando con circunstancias muy diferentes a las de la serie original. Por ese lado, la ficción estrena un nuevo episodio en HBO Max y sus fanáticos se preguntan cuántos capítulos faltan para terminar esta segunda entrega.

¿Cuántos episodios faltan para terminar And Just Like That 2?

Solo quedan siete capítulos para terminar la segunda temporada de “And Just Like That 2”.

Las fechas de estreno de los demás capítulos son:

Capítulo 5: 13 de julio

Capítulo 6: 20 de julio

Capítulo 7: 27 de agosto

Capítulo 8: 3 de agosto

Capítulo 9: 10 de agosto

Capítulo 10: 17 de agosto

Capítulo 11: 24 de agosto

En la segunda temporada de “And Just Like That”, los directores que participan son Michael Patrick King, Cynthia Nixon, Ry Russo-Young y Julie Rottenberg. Esta serie es un reboot de la icónica serie original de HBO, “Sex and the City”, creada por Darren Star y basada en el libro homónimo de Candace Bushnell.

¿Cuál es el elenco de And Just Like That 2?

El elenco que regresa para la segunda temporada de la serie incluye a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt).