Lidera Kim Cattrall: Los cameos e invitados sorpresas de And Just Like That 2

¡Atención fanáticos de Sex and the City! Este jueves 22 de junio se estrena la segunda temporada de “And Just Like That” protagonizada por Sarah Jessica Parker. Aprovecha la lluvia y el frío para disfrutar nuevamente de está emblemática historia que continúa con la historia del mismo grupo de amigas, pero que en esta oportunidad están atravesando por la crisis de los cincuenta y con diversas complejidades a diferencia de la primera serie.

La nueva temporada estará disponible en HBO Max y podrás disfrutar de la grandiosa actuación de Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dr. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily Goldenblatt) y Alexa Swinton (Rose Goldenblatt). Pero no es todo porque diversos medios de comunicación han revelado los cameos de la nueva temporada y a continuación te compartimos los invitados especiales.

¿Qué artistas aparecen en And Just Like That 2?

Dentro de los anuncios para esta nueva secuela de “Sex and the City” el que más causó revuelo fue la confirmación de que Kim Cattrall volverá para realizar un cameo como Samantha Jones. Además se han confirmado nuevos otros talentos, recientemente la versión británica de Vogue, confirmó el breve regreso de Cattrall, y junta a ella la vuelta a la pantalla de otra figura icónica de la franquicia Sex and the City, la diseñadora de vestuario, Patricia Field quien fue la encargada de escoger la ropa para Samantha Jones.

Y claro, también está John Corbett, quien retoma su rol como el ex prometido de Carrie, Aidan Shaw. Además, Deadline indicó que el actor Tony Danza se integrará al elenco para actuar como él mismo, asumiendo como padre de Che Diaz (Sara Ramirez), el interés romántico de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). Entre los otros invitados para esta segunda temporada, se encuentran el cantante britanico, Sam Smith y la activista feminista, Gloria Steinem quienes harán cameos como ellos mismos en esta nueva temporada.