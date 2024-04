El reality de Canal 13 va con todo en su primera semana de capítulos. El pasado martes se definieron los equipos de competencia y hubo más que algún conflicto con la selección de integrantes. Por ese lado, los 16 famosos deberán de ahora en adelante convivir entre ellos en la casona ubicada en Perú.

Luis Mateucci, el segundo lugar de Tierra Brava y actual participante de ¿Ganar o Servir?, dio declaraciones sobre su compañero Pangal Andrade, uno de los competidores más fuertes del programa y pareciera que la relación no se ha dado de la mejor forma.

Luis Mateucci crítica Pangal Andrade en Ganar o Servir

Luego de que Mateucci fuera sirviente de Pangal Andrade, el argentino conversó en exclusiva con el medio La Hora, sobre qué le parecía la personalidad del capitán de Los Soberanos, tras ser calificado como “déspota” dentro del encierro.

“Con Pangal me llevo bien, pero tengo sentimientos encontrados porque es una persona que… Mira a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacer las cosas, ya soy adulto y fui adulto desde pendejo y no estoy acostumbrado a que me digan cómo hacer las cosas ni que me ‘mandoneen’ y él ésta acostumbrado a ‘mandonear’, entonces chocamos mucho por eso”, se sinceró Luis Mateucci.

Y eso no fue todo porque también habló sobre Claudio Valdivia. “Él tiene de su lado a Claudio y es como su sombra, y a él le gusta que le digan cómo hacer las cosas, pero eso no va conmigo, eso a mí, nunca me ha gustado”.

¿Cuáles son los equipos de Ganar o Servir?

La Resistencia

Faloon Larraguibel

Gabriel “Coca” Mendoza (capitán)

Camila Recabarren

Gonzalo Egas

Cindy Nahuelcoy

Luis Mateucci

La Botota

Blue Mary

Los Soberanos