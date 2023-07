Ricky Martin y Jwan Yosef han anunciado su separación a través de un comunicado en redes sociales. El reconocido cantante de Puerto Rico y el pintor de origen sirio y nacionalidad sueca han confirmado el fin de su relación después de estar casados durante seis años y tener cuatro hijos juntos.

Ricky Martin pone fin a su matrimonio junto a Jwan Yosef

Hace unas horas se dio a conocer el comunicado oficial del intérprete de La Vida Loca sobre la finalización de su matrimonio junto a Jwan Yosef.

“Hemos decidido terminar con nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para con nuestros cuatro hijos y recordando lo que hemos vivo como pareja todos estos años maravillosos”, afirman.

“Nuestro mayor deseo ahora es continuar teniendo una dinámica de familia saludable y una relación centrada en la paz y la amistad, para seguir así educando a nuestros hijos, preservando el respeto y el amor que nos tenemos”, continúan expresando los artistas en sus redes sociales.

El matrimonio tiene dos hijos: Lucía, nacida en 2018; y Renn, en 2019. Por otro lado, el artista puertorriqueño ya tenía a los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008.

El comienzo de una historia de amor

La relación romántica dio inicio en 2015 cuando establecieron contacto por primera vez a través de Instagram. Seis meses después, se encontraron personalmente en Londres y comenzaron a salir. Ricky, quien tiene un gran interés por el arte y la colección de obras, descubrió el perfil del pintor Jwan Yosef en la plataforma.

“Estoy revisando y veo esta hermosa pieza de arte. Le escribí y estuvimos platicando por unos seis meses sin que yo escuchara su voz”, rememoró el artista durante una entrevista que brindó a una radio en febrero de 2017. Y, como si fuera una novela moderna, al cruzar miradas, el romance nació de inmediato.

“Sólo nos mandábamos mensajes, hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy. Nada sexual. No era que él me enviara fotos sexys y viceversa, lo juro. Él vivía en Londres, fui a Londres a conocerlo y asunto acabado… Se me cortó la respiración cuando lo vi… Seis meses acumulándose y fue muy romántico”.

Parecía que su relación estaba predestinada, ya que Ricky, siendo un coleccionista de arte, y Jwan, siendo un artista, compartían una conexión especial. Su romance siguió su curso en un momento en el que Ricky había decidido aceptar abiertamente su sexualidad en público.

Sin embargo, sabemos que todo lo que comienza llega a su final si no hay suficiente cuidado. Lo importante es siempre mantener una buena comunicación y armonía al pasar de los años.