La exitosa cantautora venezolana Corina Smith estrena su álbum “Triste Pero Siempre Mami”, una pieza artística que se dirige al amor y sus diferentes etapas. La intérprete se luce con su capacidad para contar historias, con relatos que encuentran en su voz melodiosa la oportunidad de develar narrativas íntimas y honestas. Ahora, regresa a las pistas con su nuevo proyecto que promete sorprender a sus fans.

“Triste Pero Siempre Mami” Lo nuevo de Corina Smith

Inspirada en las altas y bajas en los asuntos del corazón, “Triste Pero Siempre Mami” es un llamado a transitar el dolor sin dejar de ver el lado amable de la vida. Una invitación a levantarse por encima de toda herida que deja un mal amor, a cerrar la puerta definitiva a quien no te supo valorar.

Al ritmo del R&B, trap, pop y reggaetón, sus confesiones inspiran a festejar la valentía, a levantarse y reconocer que el ser más importante de tu universo eres tú. A su vez, la producción de trece temas apuesta al empoderamiento y la esperanza como fórmula para volver a creer en la capacidad de amar.



El single, “Hotel San Juan”, relata la amarga experiencia de ver al hombre que se ama de la mano de otra persona. El video de este tema presenta a Corina Smith sentada a la barra, tomando en un intento de desahogar su frustración.

Esta nueva producción abre con la canción “Psicópata”, que plantea su decepción por haber creído en las promesas falsas de una pareja y descubrir su facilidad para mentir como parte de su doble personalidad.

“Este álbum lo hice sin querer, de mí para mí misma, para tratar de sanar y encontrar alivio mientras atravesaba un despecho y una situación complicada”, confiesa Corina Smith. Y agrega: “Como artista no hay nada que me importe más que ser transparente con mis fanáticos y darle a la gente que está

pasando por una situación así, algo que los pueda acompañar, y que sepan que no son los únicos viviendo eso, porque cuando se atraviesa un momento así uno siente que nadie lo entiende, y créanme, yo los entiendo. He pasado por eso”, señala.

¿Dónde escuchar “Triste Pero Siempre Mami” de Corina Smith?

“Triste Pero Siempre Mami” está disponible en las principales plataformas digitales de música.