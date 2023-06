El ex One Direction se presentará en nuestro país para brindar un memorable concierto a sus fans chilenos. Ahora, el artista ha creado su carrera en solitario y tendrá su concierto debut en Santiago, causando un gran éxito en su preventa de entradas. Por ese lado, hay muchos seguidores que están esperando a qué hora se libera la venta general de entradas.

¿A qué hora salen las entradas para Liam Payne en Chile?

¡Atención fanáticos! La venta general de entradas comienza este próximo 30 de junio a partir de las 12:00 horas del día. Si no pudiste acceder en la preventa, no te preocupes ya que a partir del viernes a las 12:00 podrás comprar entradas mediante el sitio Punto Ticket.

¿Cuáles son los precios de entradas para Liam Payne en Chile?

Los precios de entradas son los siguientes:

Palco: $126.500 pesos.

$126.500 pesos. Cancha : $74.800 pesos.

: $74.800 pesos. Platea Baja: $69.000 pesos.

$69.000 pesos. Platea Alta: $57.500 pesos.

$57.500 pesos. Silla de Ruedas: $57.500 pesos.

$57.500 pesos. Acompañante de silla de ruedas: $57.500 pesos.

¿Cuándo se presenta Lyam Payne en Chile?

Lyam Payne se presentará el día 05 de septiembre en Teatro Caupolicán.

Lyam Payne: Un artista en ascenso

Conocido por su participación en la exitosa boy band One Direction, el artista ha incursionado con gran éxito en su carrera artística en solitario. Desde el lanzamiento de su primer sencillo, “Strip That Down”, Liam ha demostrado una versatilidad musical impresionante. Con su cautivadora voz y su estilo propio, ha sorprendido a los fanáticos en todo el mundo. Su música fusiona el pop contemporáneo con elementos de R&B y hip-hop, creando un sonido fresco y moderno. A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con reconocidos artistas y creando éxitos que han alcanzado los primeros puestos de las listas de éxitos.