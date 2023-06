Liam Payne, el ex One Direction, tendrá su debut en solitario en Chile durante este año. El concierto fue anunciado hace unos cuantos días y la preventa se realizó durante esta jornada, agotando la totalidad de sus 1.000 tickets disponibles a tan solo 25 minutos luego de su comienzo al medio día.

Con más de 4 mil personas haciendo fila virtual para conseguir sus tickets con descuento, las fanáticas de Liam esperan a la venta general luego de no conseguir entradas en la preventa.

Hay que recordar que el cantante se presentará el 5 de septiembre de 2023 en el Teatro Caupolicán de Santiago ante sus más fieles fanáticos que lo han acompañado durante su carrera de solista.

¿Cuándo es la venta general para Liam Payne?

La venta general de entradas para Liam Payne se realizará el próximo 30 de junio a partir de las 12:00 horas del día. Si es que te quedaste sin entradas en la preventa, no te preocupes ya que a partir del viernes a las 12:00 podrás comprar entradas mediante Puntoticket.

Sobre los precios que tiene el show de Liam en Chile estos van desde los $57.500 hasta los $126.500 pesos. De igual forma puedes revisar las ubicaciones y los respectivos precios de cada una a continuación:

Palco: $126.500 pesos.

$126.500 pesos. Cancha : $74.800 pesos.

: $74.800 pesos. Platea Baja: $69.000 pesos.

$69.000 pesos. Platea Alta: $57.500 pesos.

$57.500 pesos. Silla de Ruedas: $57.500 pesos.

$57.500 pesos. Acompañante de silla de ruedas: $57.500 pesos.

Es importante mencionar que debes tener cuenta en Puntoticket para poder realizar la compra de tus entradas, ya que esto agilizará el proceso de compra de tus tickets online.

Hay que recordar que Liam ha visitado nuestro país con anterioridad ya que visitó Chile durante 2014 con One Direction, ocasión en la que se presentaron ante un Estadio Nacional repleto de sus fanáticas.