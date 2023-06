Tras el éxito que tuvo con su ex banda One Direction, el cantante británico Liam Payne continuó su carrera musical en solitario desde el 2017, sus canciones han superado los millones de reproducciones. De hecho su sencillo “Strip that down” con Quavo superó los 11,5 millones de copias vendidas en todo el mundo. Tiene certificación Platino en cinco países, incluidos el Reino Unido y EE. UU., y fue uno de los sencillos más vendidos de 2017. Siguieron otros sencillos de gran éxito: ‘Polaroid’, que vendió tres millones de copias; “Familiar” con J Balvin estuvo 16 semanas en las listas de sencillos del Reino Unido y tiene más de 232 millones de escuchas solo en Spotify. “For You”, dueto con Rita Ora, se ubicó en el Top 10 del Reino Unido, apareció en la banda sonora oficial de “Fifty Shades Freed” y pasó 17 semanas en la lista del Reino Unido.

Esta seguidilla de éxitos los reunió en el esperado disco debut LP1 editado en diciembre de 2019. Grabado en diversos lugares del mundo, incluidos Londres, Nueva York y Los Ángeles, el álbum tiene el sonido pop urbano característico de Liam, además de algunas pistas más despojadas. En el disco colabora con productores y compositores como Ed Sheeran, Ryan Tedder, Zedd, Jonas Blue, Steve Mac, Joe London y The Monsters and the Strangerz.

Lo más sorprendente es que durante la pandemia de Covid-19, lanzó una serie de exitosos conciertos en línea para crear una experiencia especial a sus fans, alcanzando a más de 150,000 espectadores sintonizados, el equivalente a tres espectáculos en estadios sold out.

¿Cuándo es el show y la venta de entradas para ver a Liam Payne?

El primer concierto en solitario de Liam Payne en Chile está programado para el 5 de septiembre en el Teatro Caupolicán.

La preventa de entradas para los clientes Banco de Chile comenzará el miércoles 28 de junio al mediodía y finalizará el 30 de junio a las 11:59 am o hasta agotar el stock de preventas. Mientras que la venta general de entradas comenzará el 30 de junio al mediodía a través del sistema Puntoticket.