La conocida actriz Zooey Deschannel reveló que pudo ser parte de The Office, la exitosa serie de comedia protagonizada por Steve Carrell y John Krasinski. Sin embargo, recibió un guión que cautivó su atención y cambió su decisión a último minuto.

Durante un episodio reciente de su programa Welcome To Our Show, Zooey reveló que inicialmente estaba negociando un papel recurrente en The Office cuando recibió el guión del piloto de New Girl. La actriz señaló que en ese momento estaba considerando realizar TV tras su paso por el cine y que si no fuera por el show de NBC ella no hubiera participado en la serie de Fox.

"Estaba listo para hacerlo [The Office]. Estábamos negociando, y luego obtuve el guión de New Girl, y honestamente, si no hubiera pensado en mi mente que iba a hacer este arco en The Office, ni siquiera hubiera estado dispuesto a leer un guión de televisión".

La decisión de la actriz resultó ser exitosa ya que New Girl se mantuvo durante 7 temporadas al aire. La ficción cuenta la historia de Jessica Day, una joven maestra que debe volver a rearmar su vida luego de que su pareja le fuera infiel. La joven llega a vivir a un loft habitado por tres hombres, Schmidt, Nick y Winston, que se convierten en sus compañeros de casa y en sus grandes amigos.

Todas las temporadas están disponibles en Star Plus.