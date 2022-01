Un inesperado reencuentro se llevó a cabo recientemente entre las estrellas de la serie New Girl, Zooey Deschanel, Hannah Simone y Lamorne Morris.

Los queridos actores se reunieron para un nuevo podcast de IHeartRadio que presenta la intérprete de Jessica Day, junto a sus compañeros de elenco.

A partir del 24 de enero, Welcome to Our Show lanzará su episodio debut con nuevas entregas cada lunes. Los fanáticos pueden sintonizar para escuchar cómo los actores recuerdan distintas experiencias dentro de la serie de Fox, revelando anécdotas y distintos secretos nunca antes revelados.

“Welcome to Our Show traerá a los oyentes la misma energía hilarante y cálida que New Girl originalmente trajo a su audiencia hace poco más de 10 años”, dijo Will Pearson, director de operaciones de iHeartPodcast Network. “

"Fue simplemente uno de los programas más divertidos y con los que más nos identificamos en las últimas décadas y estamos emocionados de que Zooey, Hannah y Lamorne se unan a la familia iHeartRadio para revivir los mejores momentos del programa y dejarnos nostálgicos por otra risa en el desván”.

“Estoy encantada de volver a trabajar con dos de mis personas favoritas, Lamorne y Hannah, y de poder revivir algunos de nuestros momentos favoritos de los siete años que trabajamos en New Girl”, dijo Deschanel en un comunicado.

Hannah Simone señaló: “Los fanáticos de New Girl tienen muchas preguntas sobre todo, desde las reglas reales de True American hasta la etiqueta del ping pong con Prince. Zooey, Lamorne y yo nos hemos extrañado mucho, y estoy muy emocionada de haber creado un programa en el que finalmente podemos responder esas preguntas y compartir tantas historias locas de New Girl que sucedieron mientras hacíamos el programa. ”

¿De qué se trata New Girl y dónde verla en Streaming?

New Girl debutó en 2011 y se emitió en Fox durante siete temporadas hasta 2018, contando la historia de Jess (Deschanel), una joven profesora que tras un quiebre amoroso se muda al loft en donde viven Winston (Lamorne Morris), Nick (Jake Johnson) y Schmidt (Max Greenfield), con quienes inicia una profunda amistad.

Cece (Hannah Simone) es la mejor amiga de Jess y la acompaña constantemente en sus aventuras junto a sus compañeros de casa.

La serie está disponible en Star Plus.