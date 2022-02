New Girl, la exitosa serie de Fox que estuvo al aire 7 temporadas, es una de las comedias más populares de la última década, la cual además cuenta con un memorable opening interpretado por la propia protagonista Zooey Deschanel.

En la intro de la serie, Jessica Day (Deschanel) comienza entonando "¿Quién es esa chica?" en el loft acompañado por sus roomates, Winston (Lamorne Morris), Nick (Jake Johnson) y Schmidt (Max Greenfield)

El tema central fue escrito por Zooey Deschanel, quien en conversación con EW se refiere al proceso de escritura de la canción y por qué la intro fue cambiada en las temporadas finales. "Estaba escrito en el ADN del programa que Jess era la estrella de su propio programa en su cabeza, que decía: '¿Quién es esa chica? ¡Es Jess!'",

"Y [la creadora de la serie] Liz Meriwether, eso estaba en su guión. [Así que] cuando me eligieron, dije: 'Bueno, quiero escribir el tema principal'. Y también quería tener la sensación de este personaje en él".

Deschanel expresó que su proceso de escritura fue como lo haría con cualquier otra canción, pero sabía que el producto final debía sonar más como un jingle y menos como una canción pop tradicional, para que representara bien la identidad de Jess.

"Melódicamente, quería que se sintiera pegadizo... como un pequeño gusano del oído", explicó. "Crecí viendo Nick at Nite, y estaban Mary Tyler Moore [y] That Girl, esa era de temas musicales y una chica que lo hacía sola. Eso es lo que siempre pensamos que Jess estaba pensando cuando tenía esto en la cabeza".

En la temporada 4, el tema central se cambió por una introducción más corta, sin letra que mostraba fotos del elenco sobre una versión del coro con guitarra eléctrica. En esta versión aparecen Cece (Hannah Simone) y Damon Wayans Jr. que regresó al programa como Coach, tras la cancelación de Happy Days.

"Estaba un poco triste [por eso]", admitió Deschanel sobre el cambio, y agregó que al estudio le preocupaba que el tema original alienara a los espectadores masculinos. "Dijeron: 'Creemos que los hombres van a pensar que el programa es demasiado femenino si es así'".

"Fue alguien en Fox quien tomó esa decisión, y no estoy segura si recuerdo quién fue", dijo. "Hicieron un gran trabajo apoyando nuestro programa, y definitivamente no estoy enojado con eso, pero no estuve de acuerdo con esa [decisión]". En última instancia, con el programa aún en curso, "simplemente tenía que estar de acuerdo con eso. Probablemente no era algo con lo que probablemente tuviera el ancho de banda o la energía para luchar", señaló la actriz.

Revisa los dos temas intro de la serie a continuación.